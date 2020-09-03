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۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۴۶

امام جمعه بروجرد:

کادر پزشکی و درمانی مجاهدان خط مقدم جبهه سلامت هستند

کادر پزشکی و درمانی مجاهدان خط مقدم جبهه سلامت هستند

بروجرد- امام جمعه بروجرد تاکید کرد: پرستاران، پزشکان و کادر درمانی مجاهدان خط مقدم جبهه سلامت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حسینی امروز پنج شنبه در مراسم بزرگداشت شهیده «زهرا شیرویه» سرپرستار بخش کرونای بیمارستان آیت الله بروجردی در سخنانی با تاکید بر اینکه پرستاری کاری بسیار سخت است اظهار داشت: پاداش این کار هم خیلی بزرگ است.

وی با بیان اینکه هر کاری که سخت و دشوار تر است وقتی که به قصد قربت انجام می‌گیرد پاداش آن هم مضاعف است افزود: فضیلت و پاداش کار پرستاری با سایر کارها قابل مقایسه نیست.

امام جمعه بروجرد با اشاره به اینکه پرستاران ما چندین ماه است که پر تلاش در حال ارائه خدمات به بیماران هستند و زندگی خود را رها کرده‌اند و بر بالین بیماران کرونایی حضور پیدا می‌کنند افزود: پرستاری به واقع یک شغل و کار بسیار بزرگ و با عظمت است.

حجت الاسلام حسینی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه شهادت نصیب هر کسی نمی‌شود تصریح کرد: در این راستا از تک تک پرستاران، پزشکان و کادر درمانی که مجاهدان خط مقدم جبهه سلامت هستند تقدیر و تشکر می‌کنیم.

کد مطلب 5014789

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