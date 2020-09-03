کشف ماسک های تاریخ مصرف گذشته خارجی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان صمت فارس، محمدابراهیم صداقت گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و افزایش تقاضای مردم برای خرید ماسک، متأسفانه برخی افراد سودجو به توزیع ماسک‌های قاچاق تاریخ مصرف گذشته در بازار اقدام کرده اند.

صداقت اظهار داشت: بر پایه گزارش‌های دریافتی و تحقیقات میدانی به عمل آمده مشخص شد این ماسک‌ها تولید یک کشور خارجی بوده و از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس وارد ایران شده و برخی افراد سودجو آن را وارد بازار استان به ویژه شیراز کرده اند.

وی اضافه کرد: بر اساس این گزارش‌ها بازرسی از بازار ماسک و واحدهای عرضه کننده ماسک و محلول‌های بهداشتی در دستور کار بازرسان این سازمان قرار گرفت که با بازرسی‌های به عمل آمده مشخص شد توزیع ماسک قاچاق تاریخ مصرف گذشته در شیراز توسط برخی واحدهای صنفی و داروخانه‌ها انجام می‌شود.

معاون بازرسی سازمان صمت فارس تاکید کرد: از آنجا که ماسک کالای سلامت محور است و مستقیماً با سلامت مردم سر و کار دارد بنابراین نظارت بر این محصول و برخورد با متخلفین در دستور کار بازرسان این سازمان قرار گرفت.

صداقت با اشاره به اینکه طی بررسی‌های صورت گرفته توزیع این ماسک‌ها در برخی داروخانه‌ها در حال انجام است، گفت: از آنجا که نظارت بر داروخانه‌های بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است با این دانشگاه برای برخورد با داروخانه‌هایی که به توزیع و فروش این ماسک‌های قاچاق و تاریخ مصرف گذشته می‌پردازند، هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

به گفته وی طی بازرسی‌های به عمل آمده از واحدهای صنفی فروشندگان لوازم بهداشتی و لوازم پزشکی برای ۶ واحد که به توزیع این ماسک‌های قاچاق تاریخ مصرف گذشته می‌پرداختند پرونده تخلف به ارزش ریالی ۱۵۶ میلیون ریال تشکیل و تاکنون ۷ هزار و ۸۰۰ ماسک از سطح بازار جمع آوری شده است ضمن آنکه بازرسی‌ها از مراکز عرضه ماسک و محلول ضدعفونی همچنان ادامه دارد و با متخلفین به شدت برخورد می‌شود.

معاون بازرسی سازمان صمت فارس تصریح کرد: انتظار داریم واحدهای صنفی و داروخانه‌های استان فارس به منظور حمایت از تولید داخلی به خرید ماسک از واحدهای تولیدی استان که با نظارت دستگاه‌های نظارتی مربوطه به تولید این محصول بهداشتی می‌پردازند، اقدام کنند.

صداقت از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری سازمان صمت فارس اطلاع دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.