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۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۵۲

همزمان با حضور قالیباف در میان کارگران؛

اعتصابات کارگران غیر نیشکری هفت‌تپه ۸۱ روزه شد

اعتصابات کارگران غیر نیشکری هفت‌تپه ۸۱ روزه شد

شوش- کارگران غیر نیشکری هفت‌تپه ۸۱ روز است که در مقابل فرمانداری اعتصاب کرده‌اند این در حالی است که امروز رئیس مجلس شورای نیز در جمع آنان حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۱۶ نفر از کارگران غیر نیشکری که حدود پنج سال نزدیک به ۱۰۰۰ هکتار چغندر در زمین‌های مختص نیشکر کشت می‌کردند، چند ماهی می‌شود که اخراج شدند.

سید علی موسوی یکی از کارگران اخراجی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: ما هم از روز اول با کارگران هفت‌تپه اعتصاب کرده بودیم.

موسوی افزود: به ما گفتند «شما فصلی نیستید» و حدود چند سال تمام فصل کارکردیم و برای ما بیمه هم واریز شد و همچنین به ما قول قراردادی شدن دادند ولی بعد از برداشت چغندر به جای قرارداد اخراجمان کردند.

وی یادآور شد: طبق قانون کار کسی که ۶ ماه جایی کار کند و برایش بیمه پرداخت شود باید تبدیل وضعیت شود و قرارداد با کارگر بسته شود.

موسوی اظهار کرد: این کارگران از روز اول همراه با کارگران هفت‌تپه برای احقاق حقوقشان اعتصاب کرده بودند ولی به خاطر کثرت کارگران نیشکری هفت‌تپه زیاد نمایان نبودند و بعد از حل مشکل کارگران نیشکری هفت‌تپه، مشکل ما حل نشد.

وی افزود: متأسفانه تاکنون هیچ مقام مسئول محلی و استانی جواب قانع‌کننده‌ای به ما نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز کارگران اخراجی غیر نیشکری با نماینده ولی‌فقیه حجت الاسلام موسوی فرد دیدار کردند و از مطالبات و حقوق خود گفتند.

همچنین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای نیز که در سومین روز سفر به خوزستان به شوش رفته بود در جمع کارگران حاضر شد و آنها با وی دیدار کردند.

کد مطلب 5014882

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