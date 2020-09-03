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۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۱۵

رئیس ستاد انتخابات استان البرز اعلام کرد؛

تجمع و برپایی ستاد تبلیغاتی ممنوع/ الزام درج اثر انگشت حذف شد

تجمع و برپایی ستاد تبلیغاتی ممنوع/ الزام درج اثر انگشت حذف شد

کرج - رئیس ستاد انتخابات استان البرز با اشاره به آغاز تبلیغات دور دوم انتخابات در کرج، گفت: هرگونه تجمع و برپایی ستاد تبلیغاتی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی ظهر پنجشنبه در هجدهمین جلسه شورای اطلاع رسانی استان که با محوریت تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: از امروز سیزدهم شهریور ماه تبلیغات هر دو نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در فضاهای مجازی و همچنین در برنامه‌های صدا و سیمای مرکز استان البرز آغاز شده است.

وی افزود: تبلیغات هر دو نامزدها باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت گیرد که در این مرحله به لحاظ شرایط موجود و به منظور سلامت مردم هر گونه نشست تجمع و راه اندازی ستاد تبلیغاتی ممنوع است و از طرفی نامزدهای انتخابات مرحله دوم می‌توانند مرکزی برای امورات اجرایی خود داشته باشند.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز افزود: با حضور نامزدها و کمیسیون تبلیغات قرعه کشی برای فعالیت تبلیغات در صدا و سیما برگزار شده و هر کدام از نامزدها می‌توانند شش بار در صدا و سیما در ساعات پر مخاطب ۱۲ ظهر در رادیو و ۹ شب در تلویزیون به صورت ضربدری برنامه‌ها و اهداف خود را تا پایان تبلیغات تبیین و تشریح کنند.

فردی افزود: از طرفی دیگر همان طور که اشاره شد زمان انتخابات روز جمعه بیست و یکم شهریورماه ۹۹ در ۹۰۸ شعبه اخد رأی با رعایت کردن پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود و به منظور سلامت مردم این مدت قابل تمدید نیست و از سوی دیگر الزام اثر انگشت افراد در هنگام رأی گیری حذف شده است.

وی اضافه کرد: راهبرد استاندار البرز به تبع از سیاست‌های دولت، بی طرفی، سلامت و امنیت انتخابات است و هیچ دستگاه دولتی حق دخالت بر علیه و له هیچ کدام از نامزدها را ندارد و در صورت مشاهده برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز افزود: نکته مهم و قابل توجه مشارکت مردم در انتخابات است بعضی‌ها فکر نکنند چون مرحله دوم انتخابات است نسبت به تعیین سرنوشت خود بی تفاوت باشند زیرا یک رأی هم اثرگذار است و باید حضور فعال داشته باشند.

گفتنی است؛ افرادی که متولد بیست و یکم شهریور ۱۳۸۱ و قبل از آن هستند می‌توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه در شعب اخذ رأی به نامزد مورد نظر خود رأی دهند.

کد مطلب 5014896

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