در دنیای کنونی عدالت در حال ذبح شدن است / زندان از ابزارهای جهنمی حکومت های استکباری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی امروز در نخستین همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان که در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد با تاکید بر اینکه باید کاهش استفاده از مجازات زندان در دستگاه قضایی و نظام حقوقی تبدیل به یک فرهنگ شود گفت: به منظور کاهش مجازات زندان و یا حبس زدایی باید نگاه به این مقوله در دستگاه قضایی ، بخش حقوقی و به طور کلی در نظام اصلاح شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما هنوز به عمق سیاستهای کیفری اسلامی پی نبرده ایم چراکه هنوز تحقیق و کار عالمانه ای را در این زمینه انجام نداده ایم .

هاشمی شاهرودی با بیان اینکه، جمهوری اسلامی ایران تجربه جدیدی را در ارتباط با بحث زندان زدایی مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص) به دنیا عرضه کرده است افزود: بحث نظام قضایی اسلامی باید مورد بررسی عالمانه مجتهدان ، فقها و حقوقدانان قرار گیرد.

وی، با اشاره به دو منظر مبانی فقیهی و حقوقی سیاست زندان زدایی گفت: متاسفانه از سیاستهای غنی اسلامی در هر دو بخش در حال فاصله گرفتن هستیم .

هاشمی شاهرودی تاکید کرد: در بحث بازداشت موقت نیز باید دقت شود تا در حد امکان استفاده از آن محدود شده و تبدیل به وثیقه های مناسب شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد : یکی از تفاوت های مهم مجازات زندان زدایی با سایر نظام های حقوقی این است که دراسلام تاکیدی بر مجازات حبس نشده است ، اما زندان در حکومت های طاغوتی، استبدادی و زورگو ابزاری عریض و طویل با فنونی ویژه برای دستگیری مردم و هر مخالفی است.

رئیس قوه قضاییه گفت : در صدر اسلام خبری از زندان نبود و حتی در طول 40 سال پس از بعثت پیامبر آنچنان زندانی وجود نداشته و حتی مسئله زندانی کردن در صدراسلام به هیچ وجه عرف نبوده است.

وی گفت: متاسفانه اکنون برخی نظام ها از زندان به عنوان ابزاری برای سرکوب و سلب آزادی مخالفان سیاسی خویش استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: علاوه بر واقعیت تلخ استفاده از ابزار زندان در نظام های حقوقی جهان، زمینه آن نیز در برخی از قوانین جمهوری اسلامی ایران با عنوان بازداشت موقت وجود دارد.

هاشمی شاهرودی متذکر شد: امروز مستبد ترین حکومتها بیشترین استفاده را از زندان می برند. این حکومت ها نه تنها از زندان به عنوان ابزاری برای مجازات بلکه از آن به عنوان وسیله پیش از مجازات استفاده می کنند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه در دنیای کنونی عدالت در حال ذبح شدن است و امنیت تنها در انحصار چند کشور درآمده است.

وی با اشاره به اینکه اسلام به شدت با چنین نگاههایی مخالف است متذکر شد، اینکه علی (ع) تاکید می کند قصاص و مجازات قبل از جنایت مجاز و پذیرفته نیست در واقع بر مبنای دیدگاه عادلانه و برقراری عدالت است.

وی افزود: باید برای احیای سیاست کیفری اسلام بویژه در بخش مجازات های حبس کارهای مختلف و مهمی در زمینه اصلاح قوانین انجام شود.

شاهرودی در ادامه بیان داشت: سیاستهای کیفری اسلام نزدیک به 20 مشخصه دارد که باید پژوهشگران و عالمان به تبیین آن بپردازند.

وی با گلایه از این موضوع که در سالیان گذشته بسیاری از تخلفات وارد دایره جرم ها شده است ، متذکر شد: نباید هر چیزی جرم انگاشته شود و عناوین مجرمان یک کشور به بیش از 1000 مورد برسد. بلکه مجازات باید تنها به اندازه رفتار انجام شده و صرفا برای بزهکار باشد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ، تعزیرشلاق پیشگیری کننده اما مجازات زندان گسترش دهنده بزه است، گفت: آن کسی که تعزیرات اسلامی در ابتدای انقلاب به زندان تبدیل کرده نفهمیده است که چه ضربه ای را وارد کرده است.