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۱۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۷:۱۶

استاندار مازندران:

کلاس های درس در مناطق دارای وضعیت قرمز مازندران مجازی است

کلاس های درس در مناطق دارای وضعیت قرمز مازندران مجازی است

ساری- استاندار مازندران با بیان این که مدارس استان از شنبه بازگشایی می شود، گفت: در مناطق دارای وضعیت قرمز کلاس ها به صورت مجازی تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان عصر پنجشنبه در حاشیه ستاد استانی مدیریت کرونا درباره بازگشایی خاطر نشان کرد: بازگشایی مدارس که از ۱۵ شهریور ماه خواهد بود منوط به دو موضوع است؛ یکی وضعیت شهرستان‌ها به لحاظ تقسیم بندی وزارت بهداشت است و در نقاطی که وضعیت قرمز است کلاس‌ها به صورت مجازی باید برگزار شود.

استاندار افزود: شرایط به طور کامل در دستورالعمل پیش بینی شده است، هم می‌تواند کلاس‌ها به طور مجازی برگزار و هم شیفت بندی شود و به صورت یک روز در میان و هم به صورت حضوری و فیزیکی برگزار شود.

حسین زادگان تصریح کرد: با عنایت به نزدیکی ارتباط معلم و دانش آموز در مقطع ابتدایی، طرح بسیار خوبی تحت عنوان " والد معلم " با مشارکت خانواده‌ها به اجرا در می‌آید و خانواده‌ها، آموزش و پرورش را در تعلیم و تربیت یاری می‌رسانند.

استاندار تاکید کرد: در مدارسی که فضای فیزیکی کمتری داریم و در مدارس دولتی که امسال اقبال بیشتری به آن نشان داده شده است، سعی کردیم محدودیت‌های لازم را اعمال کنیم که آسیبی متوجه معلمین و دانش آموزان نشود.

وی با بیان اینکه نحوه ورود و خروج دانش آموزان به مدارس، ساعت آموزش و ساعات تفریح دانش آموزان نیاز به توجه جدی داشت، اظهار کرد: تصمیم گرفتیم این موارد به صورت پلکانی انجام شود، از آنجا که آموزش نهایتاً در ۳۵ دقیقه صورت می‌گیرد و خیلی در فضای بسته نمی‌مانند لذا پیش بینی شده هم در مدخل ورودی مدارس امکانات ضدعفونی قرار گیرد و هم در کلاس‌ها و زنگ‌های تفریح نیز همه با هم تعطیل نشوند و به صورت پلکانی خارج شوند.

وی اظهار کرد: طرح سلامت همیاران پیش بینی شد که دانش آموزان سفیر سلامت و کرونا می‌شوند تا هم داوطلبانه از خودشان و هم از سلامت دانش آموزان در مقابل کرونا مواظبت کنند و انتخاب معاون بهداشتی در مدارس جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی که تذکرات لازم به آنها ابلاغ می‌شود و از این طریق مصون سازی مدارس صورت می‌پذیرد.

حسین زادگان افزود: دانشجویان این امکان را دارند تا در شهرستان و استان خود ادامه تحصیل بدهند، تصمیم گرفتیم همه دانشگاه‌ها از یک شیوه نامه استفاده کنند. کلیه کلاس‌های دروس نظری، مجازی و دروس عملی نیز حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود و آن‌هایی که در استان خود شرایط ادامه تحصیل دارند نیاز به حضور ندارند و می‌توانند در همان شهرستان ادامه تحصیل دهند.

حسین زادگان، شور حسینی برخاسته از شعور حسینی مردم استان را جلوه‌ای از ارادت و احترام مردم دیار علویان به اهل بیت و آل الله علیهم السلام دانست و گفت: مردم مازندران به درستی همه شیوه نامه‌های بهداشتی در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران باوفای آن حضرت، اجرا کردند و با شور حسینی به عزاداری پرداختند.

استاندار مازندران با تشکر از همه مردم، هیأت‌های مذهبی، مداحان، روحانیون، وعاظ و خطبا، امامان جمعه، هیأت امنا، مدیران سازمان‌های برگزار کننده مناسبت‌های مذهبی و به ویژه صدا و سیمای استان، افزود: پخش برنامه‌های مناسبتی ویژه ایام محرم مانند دیگر مناسبت‌ها از رسانه ملی و استانی، حضور عاشقان اهل بیت (علیهم السلام) در هیأت‌های عزاداری را برای همه محبان به خوبی فراهم کرده و با این اقدام پسندیده، آگاهانه و شایسته خود توانست به کمک دستگاه‌های خدمات رسان مقابله با کرونا آمده و از شیوع گسترده‌تر بیماری ویروس کرونا جلوگیری کند.

کد مطلب 5014961

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    نظرات

    • یاسر IR ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۴
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      پاسخ
      سلام . لطفا به خاطر خدا مدارس در وضعیت قرمز را تعطیل کنید. به بچه های ما گفتند حتما باید کلاس ها را حضوری باشین. آخه در وضعیت قرمز رعایت پروتکل معنی و مفهومی نداره اون هم برای بچه ها.

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