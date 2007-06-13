به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، جلسه کمیسیون تحقیقات پانزدهمین جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیون مراکز استان صبح امروز با معرفی برگزیدگان بخش تحقیقات با حضور علی دارابی، علیرضا پویا مدیر مرکز تحقیقات صدا و سیما و مدیران و برنامه سازان مراکز استان ها در یکی از سالن های مجمتع وزارت نفت محمودآباد برگزار شد.

در این نشست دارابی بعد از ارائه گزارش مدیر مرکز تحقیقات گفت: "ما با امانتداری نتایج بررسی داوران را اعلام می کنیم. من از زحمات مدیر مرکز تحقیقات صدا و سیما قدردانی می کنم. ما گام های خوبی مبتنی بر شعار جشنواره تولید بر پایه پژوهش برداشته ایم. ما در معاونت مجلس و استان های یازمان به آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی توجه کرده و گام هایی خوب در این زمینه برداشته ایم. سال گذشته 277 دوره آموزشی برگزار کردیم و امسال 300 دوره برگزار می کنیم."

وی در ادامه افزود: "با جدیت کارهای پژوهشی را دنبال می کنیم، اما باید در کارهای پژوهشی به سمت استانداردسازی برویم. هدف بزرگ جشنواره مراکز استان ها استانداردسازی تولیدات است تا مراکز الگو بگیرند و بر این اساس تولیدات خود را ارائه دهند. طرح مسئله، اهمیت، اهداف، فرضیات، تعریف متغیرها و ... در تحقیقات باید مورد توجه باشد. همچنین باید پیشینه تحقیقات نیز مورد توجه قرار بگیرد. ما باید در انتخاب موضوعات دقت کنیم."

دارابی در ادامه صحبت های خود به پارادیم ها نیز اشاره کرد و گفت: "برخی تحقیقات به سمت حواشی پیش رفته بود که باید دقت بیشتری در این زمینه شود. نیازسنجی از دیگر بخش هایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین ما ظرفیت خوبی چون مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما را داریم که مراکز باید به آن توجه کنند؛ اما برخی مراکز کمتر از این مرکز بهره می برند. ما امسال تصمیم گرفتیم یک مرکز برتر داشته باشیم و مرکز برتر در امر تحقیقات سه میلیون تومان دریافت خواهد کرد."

در پایان اسامی برگزیدگان در بخش های پیمایشی، تحلیل محتوی، اسنادی، ویژه پیامبر اعظم (ص)، کاربردی، رادیو و تلویزیون به این ترتیب معرفی شدند:

محمد آذرفردزاده و محسن رنجبر سیستان و بلوچستان، سیدیونس محمدی بوشهر، سیدجلال هاشمی خوزستان، جمشید دژم خو آذربایجان شرقی، نوشین قاسمی کیش، محمدنقی احمدپور و محمدباقر سپهری آذربایجان غربی، مصطفی رستمی و زهرا خورشیدی مازندران، نعمت الله اعظمی، مسعود توجهی، مریم مطهری و محمد زنده دل خراسان رضوی، حسین مهدوی پور یزد، مجتبی جانباز قم، شمیم آل طه چهارمحال و بختیاری، سیداسماعیل حسینی و شیرزاد خوانجه سپهر کردستان، بهرام جاودان کهگیلویه و بویراحمد، ابوالفضل محمدخانی سمنان، کلام الله حکمت پور ایلام، مهین محمدی و جواد نظری ایلام.