دکتر شهرام حبیب زاده در جریان بازدید از پروژه در حال ساخت مرکز خدمات جامع سلامت شهید چمران شهرستان اصلاندوز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده این بیمارستان تا سه ماه آینده تجهیز و افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در این خصوص به زودی جلسه اضطراری با هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و روند تسریع عملیات اجرایی این پروژه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و فازهای افتتاح این مرکز و مدیریت آن نیز پیش بینی خواهد شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: تمهیدات لازم را در رابطه با ارتقا خدمات به لحاظ نیروی انسانی و همچنین تشکیل مدیریت شبکه بهداشت و درمان در این شهرستان پیش بینی کرده‌ایم و امیدواریم با افتتاح این مرکز که یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه است، شاهد ارتقای سلامت عمومی جامعه و رفع مشکلات آنان باشیم.

دکتر حبیب زاده ادامه داد: همکاری استاندار و نماینده مردم شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی باعث خواهد شد تا پیگیری‌های لازم جهت تکمیل این مرکز درمانی تسهیل شود تا بتوانیم در سه ماه آینده بحث خدمات درمانی بهداشتی را در این شهرستان در حد مناسب ارتقا دهیم.