تحریم ۶ شرکت به بهانه تسهیل فروش محصولات پتروشیمی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خزانه داری آمریکا بازهم بهانه‌ای جدید برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر شرکت‌های فعال در کشورهای مختلف پیدا کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که ۶ شرکت را به دلیل تسهیل روند فروش محصولات پتروشیمی ایرانی، تحریم می‌کند.

بر اساس این گزارش، شرکت‌هایی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند در ایران، امارت و چین هستند.

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد که این ۶ شرکت به دلیل حمایت از شرکت پتروشیمی تریلیانس که ژانویه ۲۰۲۰ در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته تحریم می‌شوند.

علاوه بر تحریم‌های اعلام‌شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت خارجه این کشور هم ۵ شرکت را به دلیل انجام مبادلات قابل‌توجه در زمینه خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی برای محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد.

وزارت خارجه آمریکا علاوه بر این نام سه فرد که از مدیران شرکت‌های تحریم‌شده هستند را نیز در فهرست سیاه خود قرار داده است.