تراکتور به حقش در جام حذفی رسید/ زنوزی باید اختیار عمل بدهد

مرتضی اسدی در گفتگو با خبرنگار، درباره قهرمانی تراکتور در جام حذفی فوتبال کشور گفت: جای تبریک به هواداران پرشور این تیم دارد. تراکتوری ها با تمام وجود پشت تیم خود بودند و حمایت آنها باعث شد تا اعضای تیم تا روز آخر بازی های حذفی، تمرکز خود را حفظ کنند و قهرمانی را برای هوادارانی که تیمشان را با همه وجود دوست دارند رقم بزنند.

کاپیتان پیشین تراکتور درباره عملکرد این تیم در فینال حذفی مقابل استقلال تهران که با برتری سه بر دو شاگردان ساکت الهامی در تراکتور همراه بود افزود: دو نیمه متفاوت را شاهد بودیم. تراکتور در نیمه اول کاملا بهتر از استقلال بود و سه گل هم زد. طبیعی بود در نیمه دوم عقب نشینی کند و استقلالی ها فشار بیاورند. خوشبختانه تراکتوری ها از موقعیت های خود بیشتر استفاده کردند و به این مهم رسیدند.

اسدی درباره رفتار ساکت الهامی در کنار زمین که باعث اخراج او شد تاکید کرد: فشار زیادی روی دوش مربیان در چنین بازی هایی وجود دارد. الهامی بهتر از هرکس می دانست اگر تیم را قهرمان نکند شانس کمی برای ماندن دارد. ضمن اینکه در فضای مجازی صحبت های زیادی درباره سود استقلال از داوری بنیادی فر مطرح شده بود و الهامی هم نتوانست هیجانات خود را در ان لحظه کنترل کند. البته که باید یک مربی رفتار خوبی را از ود به نمایش بگذارد اما واقعا در ان لحظات کار بسیار سختی است.

وی ادامه داد: کمتر کسی تصور می کرد استقلال در یک نیمه سه گل بخورد اما تراکتور این کار را با شایستگی کرد و لیاقت و استحقاق خود را برای قهرمانی نشان داد.

مدافع پیشین تراکتور خاطرنشان کرد: حالا وقتش است تا آقای زنوزی به خوبی در امور مدیریتی باشگاه تراکتور بازبینی کند. مدیریت در باشگاه مهم است. زنوزی باید اختیار عمل به هیات مدیره بدهد تا آنها بتواند با یک برنامه ریزی جامع در راه قهرمانی فوتبال ایران قدم بردارند. تراکتور نیاز به تقویت در برخی پست های خود مخصوصا دفاع و حمله دارد. این باشگاه باید بدهی های مالی خود در فیفا را هم حل کند و دیگر سراغ بازیکنان خارجی که توان خوبی هم ندارند نرود.