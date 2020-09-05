زنجان در خصوص کرونا به لحاظ درگیری در اوج است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه جمعه در جلسه شورای آموزش و پرورش در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه تنها راه قطع زنجیره بیماری کرونا رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است، گفت: استان زنجان در خصوص بیماری کرونا به لحاظ درگیری در اوج است.

وی اظهار کرد: سفرها و برگزاری مجالس عروسی در استان زنجان باعث افزایش بیماری کرونا در استان شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه در دستورالعمل‌ها ضمانتی برای اجرا از تهیه و توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده دیده نمی‌شود، گفت: باید برای حضور دانش آموزان در مدارس تمهیدات بهداشتی به خوبی مد نظر قرار گیرد.

قزلباش با بیان اینکه زیر ساخت‌های بهداشتی برای حضور دانش آموزان در مدارس باید فراهم شود، تاکید کرد: وضعیت شهر زنجان با خدابنده و ماهنشان یکی نیست و زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها هم متفاوت است.

وی با بیان اینکه زنجان، ابهر و خرمدره همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند، گفت: خدابنده، ایجرود و ماهنشان در وضعیت زرد قرار دارند و تنها شهرستان طارم سفید است که باید وضعیت سفید در این شهرستان حفظ شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، تصریح کرد: تعداد بستری بیماران کرونایی در استان افزایش یافته و به ثبات لازم نرسیدیم.

قزلباش با بیان اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان کاهش یافته است، ابراز داشت: تنها راه قطع این بیماری شوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است.