امیر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازگشایی نمادین مدارس در مدرسه دخترانه بوستان دانش دوره اول گرمسار اظهار داشت: درمجموع ۱۶ هزار دانشآموز در این شهرستان تحصیل میکنند که یک هزار و ۶۰۰ نفر از امکانات ارتباطی برای حضور در کلاسهای مجازی برخوردار نیستند.
وی بابیان اینکه ۱۰۳ مدرسه با ۷۷۰ کلاس درس در گرمسار در حال ارائه خدمات آموزشی به دانشآموزان این شهرستان هستند، تصریح کرد: این دانشآموزان بهواسطه سکونت در مناطق محروم و یا نیاز مالی از امکاناتی مانند تلفن همراه هوشمند و زیرساختهای اینترنتی برخوردار نیستند.
فعالیت ۷۶۰ دبیر و آموزگار در گرمسار
مدیرکل آموزشوپرورش گرمسار با تأکید بر اینکه ۷۶۰ دبیر و آموزگار در مدارس این شهرستان تدریس میکنند، گفت: حفظ سلامت دانشآموزان در این شرایط، مهمترین دغدغه آموزشوپرورش است.
نجفی با اشاره به اینکه شرایط فعلی درواقع مدیریت آموزشوپرورش در شرایط بحران است، یادآور شد: همراهی خانواده دانشآموزان و تلاش مضاعف مدیران و مربیان مدارس برای عبور از این بحران در دستور کار قرار گیرد.
وی بابیان اینکه سال گذشته تنها ۴۰ درصد مباحث آموزشی در برنامه شاد بارگذاری شد، یادآور شد: اکنون برنامه شاد با ۱۱ قابلیت بیشتر رونمایی شده و از آن در آموزش مجازی به دانشآموزان بهرهگیری خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مدارس گرمسار با حضور تعداد محدودی از دانش آموزان بازگشایی شد و در بدو ورود دانش آموزان غربالگری و تب سنجی و پک بهداشتی شامل ماسک و ژل ضدعفونیکننده بین آنان توزیع شد.
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