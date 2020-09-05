  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۵۱

به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان

۲ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان تبریز توزیع شد

تبریز- دو هزار بسته معیشتی به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان بین خانواده‌های نیازمند و مددجویان کمیته امداد تبریز توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی جمعه شب در مراسم توزیع این اقلام معیشتی در مسجد حضرت محمد (ص) شهرک امام بر ضرورت کمک به نیازمندان در شرایط کرونایی تاکید کرد.

حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل‌هاشم افزود: کمک به نیازمندان در این شرایط باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا نیازمندان در مضیقه نباشند.

امام جمعه تبریز همچنین خواستار شناسایی نیازمندان واقعی در آستانه بازگشایی مدارس شد و گفت: از فردا شنبه مدارس باز می‌شود و باید در کمک رسانی به افرادی که توانایی تهیه نوشت افزار ندارند تلاش کنیم.

