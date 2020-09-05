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۱۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۱۴

رئیس آتش نشانی جهرم:

۸۷ درصد تماس گیرندگان با آتش نشانی جهرم مزاحم تلفنی بودند

۸۷ درصد تماس گیرندگان با آتش نشانی جهرم مزاحم تلفنی بودند

جهرم - رئیس سازمان آتش نشانی جهرم گفت: در دو ماهه گذشته از ۸۷ درصد تماس‌ها با سامانه ۱۲۵ در جهرم مزاحمت تلفنی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر از جهرم، محسن عشایری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شماره ۱۲۵ آتش‌نشانی برای هر آتش‌نشان یادآور رخداد یک حادثه برای هم‌وطن و آماده‌باش جهت اعزام به محل حادثه است.

وی افزود: از ابتدای تیر ماه تا امروز ۱۴ شهریور ماه، ۴۱۰۰ تماس با سامانه با ۱۲۵ در جهرم برقرارشده که متأسفانه از این تعداد، ۳۶۲۰ تماس با سامانه فوریت ۱۲۵ آتش‌نشانی جهرم تلفن‌های غیرمرتبط و مزاحمان تلفنی بودند.

رئیس سازمان آتش نشانی جهرم بیان داشت: برابر ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات بازدارنده هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد مزاحمت کند به مجازات حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

وی تاکید کرد: سیستم ضبط مکالمات در ستاد فرماندهی وجود دارد و کلیه تماس‌های ورودی به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی با تمامی جزئیات از قبیل روز، تاریخ و زمان در آن ثبت می‌شود و قابل ارجاع به مراجع قضائی و انتظامی است.

عشایری در پایان بیان کرد: مأموریت‌های کاذب به‌جز خستگی مفرط و ایجاد هزینه مأموریت و چشم‌انتظاری حادثه‌دیده و ایجاد خسارات مالی و جانی ناشی از آن چیزی را در پی نخواهد داشت.

کد مطلب 5015578

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    نظرات

    • سعید IR ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
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      تو این اوضاع برخی مغازه دارها با استفاده از ترازوی دیجیتالی کم فروشی میکنند مخصوصا آجیل فروشها در شهدا و محله مصلی. لازم است کارکنان صنعت و معدن جهرم پیگیری کنند. به خصوص آجیل فروشهای قدیمی.

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