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۱۵ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۲۸

خاوازی:

طرح مناسبی برای هنرستان های کشاورزی در حال تدوین است

طرح مناسبی برای هنرستان های کشاورزی در حال تدوین است

ری- وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح مناسبی برای هنرستان های کشاورزی در حال تدوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی صبح شنبه در آئین بازگشایی مدارس که در هنرستان کشاورزی امام علی (ع) کهریزک انجام شد، طی سخنانی گفت: بخش کشاورزی بخش بسیار مهمی برای کشور ما است، که توانسته در شرایط بسیار سخت تحریم‌ها این کشور را نجات بدهد.

وی ادامه داد: در سال گذشته رشد بخش کشاورزی هشت و هشت دهم درصد بود که منجر به مثبت شدن رشد اقتصادی کشور شد، در پنج ماه ابتدای سال جاری نیز رشد اقتصادی بخش کشاورزی مثبت و قال توجه بود و امیدواریم تا پایان سال نیز این رشد ادامه پیدا کند و بتواندبه رشد اقتصادی کشور کمک کند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: آنچه امروز ذهن ما را درگیر کرده آینده نیروی انسانی این بخش است و تأمین کشاورزان آینده است، که کشاورزان آینده کسانی نیستند، جز همین دانش آموزان امروزی که در این هنرستان و هنرستان‌های کشاورزی دیگر در سطح کشور حضور دارند و درس می‌خوانند، شما می‌توانید با همت و تلاش به جایگاه‌های والا برسید و به کشورتان خدمت کنید.

خاوازی همچنین از تهیه طرحی برای آموزش‌های عشایری و روستایی خبر داد و افزود: این طرح پس از آماده سازی تقدیم شورای عالی عشایری و روستا می‌شود، در این طرح تصمیمات بسیار خوبی را برای هنرستان‌های کشاورزی اتخاذ شده است، که طی تفاهم نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش منعقد می‌شود.

کد مطلب 5015615

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