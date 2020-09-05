۱۰۰آموزشگاه و ۴۰۰ کلاس جدید به امکانات آموزشی هرمزگان افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح شنبه در آئین بازگشایی مدارس استان هرمزگان، با بیان اینکه فردای کشور در گروی تلاش شما دانش‌آموزان عزیز است اظهارداشت: با توجه به شرایطی که به وجود آمده از اولیا، مدارس و دانش‌آموزان انتظاراتی وجود دارد.

استاندار هرمزگان بیان داشت: حفظ سلامت و آموزش دو مولفه‌ای است که باید در برنامه‌ریزی‌ها به آن توجه کرد. برخی دغدغه دارند و نگرانی دارند اما ما اطمینان داریم که با تلاش مدیران و رفتار خوب دانش‌آموزان، پروتکل‌ها و فاصله اجتماعی به خوبی رعایت خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه موفق ایام محرم، تصریح کرد: مردم در دهه محرم نکات بهداشتی را به خوبی رعایت کردند.

همتی ضمن تاکید بر پیشبرد فعالیت حفظ سلامتی به صورت موازی، عنوان کرد: مشاغل استان هرمزگان با رعایت نکات بهداشتی در حال فعالیت هستند؛ بازارها، کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و ادارات در حال خدمات‌رسانی به مردم هستند.

استاندار هرمزگان هرمزگان با بیان اینکه شرایط استان را به صورت مستمر رصد می‌کنیم، مطرح کرد: هر لحظه که احساس شود در نقطه‌ای از استان هرمزگان خطری جدی وجود دارد، تصمیم جدید برای حفظ سلامتی مردم اتخاذ خواهد شد.

وی آموزش و پرورش را دو مؤلفه مهم مورد نیاز جامعه دانست و ادامه داد: آموزش را می‌توان به صورت مجازی ارائه کرد اما پرورش نیاز به حضور در محیط دارد. نیاز دارد که دانش‌آموز با معلم و هم‌کلاسی خود ارتباط برقرار کند.

استاندار هرمزگان بیان داشت: باید پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی به نوعی در میان دانش‌اموزان فراگیر شود و آموزش‌های لازم صورت بگیرد که برای دیگر اقشار جامعه و خانواده‌ها نیز الگو باشد.

۲۲۰ مدرسه شبانه‌روزی در استان هرمزگان فعال است

وی عدالت اجتماعی در بخش آموزش اشاره و تصریح کرد: در استان هرمزگان ۲۲۰ مدرسه شبانه روزی فعال وجود دارد که می‌تواند به عدالت اجتماعی کمک کند.

همتی با بیان اینکه از امروز ۱۶ مدرسه شبانه‌روزی در بشاگرد فعالیت خود را آغاز کردند، عنوان کرد: برای دانش‌آموزانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند و شرایط آموزش به صورت کامل مهیا نیست می‌توانند از این مدارس استفاده کنند. این شرایط خوبی است که دولت تلاش کرده است برای مردم فراهم کند.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه تعداد دانش‌آموزان به نسبت سال گذشته ۱۴ هزار و ۶۷۷ نفر افزایش داشته است، مطرح کرد: امسال ۱۰۰ آموزشگاه و ۴۰۰ کلاس جدید به امکانات آموزشی استان هرمزگان افزوده شد.