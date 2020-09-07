به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بحران کرونا، لغو فعالیت ها ورزشی و مهمتر از همه تعویق یک ساله بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو، پیگیری تمام اقدامات مرتبط با این بازی ها توسط مسئولان مربوطه در کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش منتفی شد اما به دنبال صدور مجوز لازم برای از سرگیری تدریجی برخی برنامه ها، رسیدگی به امور مرتبط با کاروان المپیک نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا قرار است از مهرماه بررسی وضعیت رشته های المپیکی با حضور نمایندگان مشترک کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در قالب کمیته کارشناسی ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی انجام شود؛ اقدام مهمی که پیش از شیوع و گستردگی کرونا در نشست مشترک با مسئولان فدراسیون ها و تیم ها انجام شد و تا مراحلی هم پیش رفت اما ادامه آن بعد از بحران ناشی از این ویروس منتفی شد.

نصرالله سجادی سرپرست کاوران ایران در المپیک توکیو، پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک، علیرضا رحیمی عضو هیات اجرایی این کمیته و علی رغبتی عضو ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی و نماینده وزارت ورزش نفراتی هستند که ترکیب اصلی کمیته کارشناسی مربوطه را تشکیل می دهند. البته بعضاً برای برگزاری نشست ها و به تناسب وضعیت رشته مورد نظر، مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش نیز در جلسات شرکت خواهد داشت.

قرار است نشست بررسی وضعیت رشته های المپیکی با اولویت رشته های مدال آور آغاز شود اما هنوز برنامه زمان بندی آن نهایی نشده است.