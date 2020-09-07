علی وطنی، مشاور معاون علمی فناوری ریاست جمهوری به خبرنگار مهر گفت: اثرات پروژه و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها تنها محدود به کشور نیست و در سطح بین‌المللی می‌توان نتایج آن را مشاهده کرد؛ چرا که امروز موضوع مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای مسئله‌ای جهانی است.

مجری ملی پروژه بین‌المللی «بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان‌» با بیان اینکه کاهش انتشار دی اکسید کربن در نتیجه صرفه‌جویی انرژی یکی از دستاوردهای اجرای این پروژه است، بیان کرد: در این پروژه با بهینه‌سازی مصرف انرژی گام‌های موثری برداشته شد و شرکت‌های فعال در حوزه خدمات انرژی فراخوانده شدند تا محصولات خود را تولید کنند و از آنها در ساختمان‌های پایلوت پروژه استفاده کنیم.

مجری ملی پروژه بیان کرد: با این اقدام حدود ۱۵ فناوری مرتبط تجاری‌سازی شد و به بهره‌برداری رسید که این فناوری‌ها در ساختمان‌های پایلوت پروژه مورد استفاده قرار گرفتند.

وی ادامه داد: این فناوری‌ها در ساختمان شماره دو وزارت کار در راستای کاهش مصرف انرژی به کار گرفته شد.

وی با بیان اینکه در این پروژه بیش از ۱۹۰ ساختمان اداری، عمومی و مسکونی به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد، عنوان کرد: این پروژه به صورت پایلوت، در حدود یک میلیون متر مربع اجرایی شده است.

وطنی با اشاره به برخی نتایج این طرح گفت: کاهش ۳۲ درصدی مصرف گاز و بهینه سازی مصرف انرژی به میزان ۹۸۰ هزار متر مربع از دستاوردهای اجرای پروژه به شمار می‌روند.

مشاور معاون علمی و فناوری گفت: با اجرای این پروژه حرکت در مصرف بهینه سازی مصرف انرژی آغاز شده و اکنون برای گسترش آن تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این دستاوردها باید در دولت و رسانه‌ها مطرح شود تا با فرهنگ‌سازی عموم مردم در جریان کار قرار گیرند و با بهینه مصرف کردن انرژی باعث صرفه‌جویی شوند. این پروژه فرصتی را در زمینه کاهش مصرف انرژی فراهم کرده که در این راستا همکاری‌های بین‌المللی و تعاملات با سازمان‌ها و نهادها برای اجرای آن به خوبی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه این پروژه از سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: پروژه از سه بخش اصلی تشکیل شده که بازبینی و بازنگری قوانین بخش نخست آن است تا در نهایت یک سامانه ملی ایجاد و در تمامی مدل‌های بازار، اطلاعات ساختمان‌ها پایش شود؛ در بخش دوم بهبود سیستم‌های گرمایشی به همراه سیستم آبگرمکن خورشیدی در ساختمان‌های مسکونی و دولتی مد نظر است تا با اجرای پایلوت بتوانیم بهبود مصرف انرژی را شاهد باشیم.

وطنی تاکید کرد: ایجاد تحول در بازار بهینه سازی مصرف انرژی و شرکت‌های خدمات انرژی نیز بخش سوم پروژه را تشکیل می‌دهد. در این بخش فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی به ساکنان ساختمان‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

مشاور معاون علمی و فناوری با اشاره به اشتغال‌زایی این پروژه افزود: با اجرای این پروژه برای ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و برای ۹۰۰ نفر نیز غیر مستقیم شغل ایجاد شد. البته نکته مهم‌تر تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت اپ‌ها در این حوزه است. آنها با فعالیت خود در این زیست بوم می‌توانند اثرگذار باشند و با نیروی انسانی متخصص ما را به سوی پیشرفت سوق دهند.

وی با اشاره به برخی اقدامات این پروژه گفت: هوشمندسازی، عایق بندی و اصلاح لوله کشی برخی از اقداماتی بود که برای تحقق هدفمان در ساختمان‌های پایلوت انجام دادیم.

وی افزود: این پروژه گامی اثرگذار در صرفه‌جویی مصرف انرژی است.

فهرست ۱۵ فناوری بهینه سازی انرژی به شرح زیر است:

*سامانه های کنترل هوشمند گرمایشی

*سامانه های کنترل هوشمند سرمایشی

*سامانه های ضد رسوبی سرمایشی

*سامانه های ضد رسوبی گرمایشی

*سامانه دور متغییر برای پمپها

*سامانه دور متغیر برای برج های خنک کننده

*سامانه کنترل روشنایی

*سامانه ابگرمکن خورشیدی

*سامانه برق خورشیدی فتوولتاییک

*سامانه برق و حرارت ترکیبی

*لامپهای کم مصرف ال ای دی

*لامپ های کم مصرف اس ام دی

*کاربرد الکتروموتور باراندمان بالا

*استفاده از عایق های حرارتی

*سامانه های پایش و مونیتورینگ عملکرد انرژی