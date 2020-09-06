مراکز معاینه ارتقاایمنی فنی خودروها را به دقت مورد توجه قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، شهرام ملکی اظهار کرد: بر طبق برنامه پنجم توسعه کشور مراکز معاینه فنی سبک و سنگین باید بر اساس ظرفیت سنجی و مطابق با خودروهای ثبت شده و در صورت نیاز برای متقاضیان واجد شرایط مجوز فعالیت مراکز جدید صادر خواهد شد.

وی افزود: به واسطه افزایش تعداد خودرو در شهرستان‌های استان بایستی با توجه به ضریب افزایش تعداد خودرو مراکز معاینه فنی جدید راه اندازی شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: به دلیل اهمیت ارتقا کیفیت فنی خودروهای ترددی در محورهای مواصلاتی و در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی و نیز کاهش آمار تلفات فوتی و جرحی در ناوگان خودرویی استان بایستی مراکز معاینه به دقت نسبت به انجام آزمایشات معاینه فنی خودروها اقدام و نظارت دقیق را در این مورد لحاظ کنند.

ملکی یادآور شد: در این راستا شهرداری‌ها و راهنمایی و رانندگی و پلیس راهور نیز با همکاری و نظارت بر مراکز معاینه فنی نسبت به رعایت استانداردهای تست فنی خودرو و در هنگام انجام معاینات در این مراکز اقدام کنند.

وی بیان کرد: مالکین خودرو باید با رسیدگی مستمر به وضعیت فنی خودرو در ادامه با مراجعه به مراکز معاینه نسبت به تمدید برگه معاینه فنی خودرو اقدام کنند.

لازم به ذکر است در این جلسه درخواست‌های صدور مجوز مراکز جدید معاینه فنی خودرو در شهرستان‌های کامیاران، بیجار، دیواندره و سقز مورد بررسی قرار گرفت.