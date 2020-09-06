نظر دولت درباره بازگشایی مدارس متناقض است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: در موضوع برگزاری کنکور مشکلاتی به وجود آمد و باعث شد گزارش هایی به ما واصل شود.

وی افزود: با وجود این شاهد سرگردانی حوزه آموزش و پرورش هستیم چرا که با این شرایط کرونایی، ۱۳ میلیون دانش آموز و تعداد زیادی معلم در کلاس های درس حضور دارند و در خطر هستند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اظهارنظر های متناقض در مورد کنکور و بازگشایی مدارس باعث شده است که تصمیم گیرندگان نتوانند به خوبی تصمیم گیری کنند و بر این اساس لازم است جلسه ویژه ای تشکیل شود تا این موضوعات مورد رسیدگی قرار گیرد.