قبح شکنی ارتباط با اسرائیل خیانت است

مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توافق اخیر امارات با رژیم صهیونیستی، گفت: این سیاستی که امارات اتخاذ کرد سیاست جدیدی نیست و آنها ارتباطات پشت پرده‌ای داشتند که گاهی هم عمداً آن را علنی می‌کردند.

وی افزود: در توافق اخیر آنها این روابط پشت پرده را که علنی شده بود رسمی کردند و قاعدتاً رژیم صهیونیستی از این فرصت بهره بسیاری می‌برد و همانطور هم که اشاره شده این اقدام کمک بسیار بزرگی برای نتانیاهو در جریان مشکلات داخلی این رژیم است.

نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تاکید کرد: این اقدام همچنین کمک بزرگی برای ترامپ است تا بتواند از آن استفاده تبلیغاتی کرده و این‌طور نشان دهد که توانسته میان اعراب و رژیم صهیونیستی دوستی برقرار کند. با توجه به اینکه به زودی بحرین به عنوان دومین کشور منطقه به این توافق می‌پیوندد، رئیس جمهور آمریکا از این نمایش برای تبلیغات انتخاباتی در کشور خود استفاده خواهد کرد.

چمران ادامه داد: امارات این ذلت را پذیرفته و آبروی خود را در میان مسلمانان برد تا «ترامپ» و «نتانیاهو» را که در آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار مشکل هستند نجات دهد، به همین جهت این توافق در روابط آنها تأثیر چندانی ندارد، چرا که این روابط به نحو نزدیک و صمیمی پیش از این هم بوده و توافق اخیر این روابط را رسمی کرده است.

وی اظهار داشت: این یک سیاست ظاهری است که می‌تواند تأثیرات بین المللی داشته باشد، چنانکه دیدیم قرار بود به امارات اف ۳۵ بفروشند اما رژیم صهیونیستی مخالفت کرد، یعنی آنها کما فی السابق روش‌های خود را دنبال خواهند کرد و دستور کار جدیدی ندارند، فقط اینکه کشورهای عربی پس از این بی محابا روابط خود را با اسرائیل علنی می‌کنند و به دنبال قبح شکنی از این اقدام هستند.

این فعال سیاسی گفت: دیدید که هواپیمای اسرائیل در بحرین نشست و آنها به دنبال این هستند که در عربستان هم بنشیند تا این قبح بشکند و این قبح شکنی خیانت بزرگی است که متأسفانه امارات آن را کلید زد.