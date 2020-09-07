تصور اشتباه مردم از بیمارستان ها/توصیه به بیماران غیر کرونایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قینی، اظهار داشت: درصد بالایی از تخت‌های آی سی یو را بیماران کووید ۱۹ اشغال کرده اند که این موضوع فشار مضاعفی بر روی بیماران دیگر وارد می‌کند.

وی افزود: تصور مردم این است که بیمارستان‌ها پر از بیمار کرونایی است و به همین خاطر وقتی مشکل بیماری دارند، به بیمارستان مراجعه نمی‌کنند و متأسفانه گاهی بیماری افراد به مراحل پیشرفته می‌رسد.

قینی ادامه داد: انجام آنژیو پلاستی قلبی در دوران کرونا به شدت کاهش یافته این در حالی است که در یکسال گذشته بیماری قلبی کم نشده است، بلکه نتیجه نیامدن بیماران قلبی به بیمارستان‌ها است.

مدیر گروه نورولوژی بیمارستان سینا، افزود: این بیماران با درد قفسه سینه در خانه می‌مانند و دچار عوارض می‌شوند.

وی تاکید کرد: هیچ بیماری نباید خودسرانه داروی خود را تغییر دهد و یا قطع کند چون این موضوع باعث می‌شود بیماری او دوباره عود کند و برگردد.