به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با آغاز نه چندان خوشبینانه مذاکره برای انتقال قدرت از کودتاچیان به غیرنظامیان، خبرها حاکی از آن است که «ابراهیم بوباکار کیتا» رئیس‌جمهور برکنارشده مالی، این کشور را به مقصد ابوظبی ترک کرده است.

البته ادعا می‌شود این سفری درمانی است که بیش از ۱۰ الی ۱۵ روز طول نخواهد کشید.

کشورهای غرب آفریقا که کودتا در مالی را برای بقای خود مخاطره‌آمیز تلقی می‌کنند؛ اوایل برای بازگشت کیتا به قدرت پافشاری می‌کردند حال آنکه اکنون به برگزاری انتخابات ظرف یک سال راضی شده‌اند- درخواستی که مطابق میل کودتاچیانی نیست که ترجیح می‌دهند دوره انتقال قدرت دست‌کم سه سال دوام داشته باشد.

مذاکره درباب ساختار دولت انتقالی از دیروز شنبه آغاز شد حال آنکه در همان ساعات اولیه، طرفداران ائتلاف «ام ۵- آر اف پی» که قبلاً از مخالفان کیتا بودند، کودتاچیان را به محروم کردن آنها از حقشان متهم کردند و دست به تظاهرات زدند.

در حال حاضر، «آسیمی گویتا» رئیس شورای نظامی، رئیس‌جمهور موقت مالی است- مردی ۳۷ ساله که از سوی نیروهای آمریکایی، فرانسوی و آلمانی آموزش دیده و سابقه همکاری با نیروهای ویژه آمریکا را هم دارد.