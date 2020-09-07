ترامپ به دنبال تحریم بزرگترین تولیدکننده تراشه کامپیوتری چین است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ به دنبال وضع محدودیت صادرات بر شرکت بین‌المللی تولیدکننده نیمه‌رسانا (سمیک)، بزرگترین تولیدکننده تراشه کامپیوتری چین، می‌باشد.

وزارت دفاع در حال مذاکره بر سر ضرورت اضافه شدن سمیک ( SMIC) چین به لیست سیاه وزارت تجارت است. شرکت‌های این لیست از دریافت کالاها و خدمات آمریکایی محروم می‌شوند. در حال حاضر ۳۰۰ شرکت چینی در لیست سیاه وزارت تجارت قرار داده شده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: ما به دنبال تضمین این هستیم که همه صادراتی که به سمیک انجام می‌شود تحت بررسی‌های خیلی گسترده‌تری قرار بگیرد.

این اقدام در ادامه تلاش‌های آمریکا برای تحت فشار قرار دادن شرکت‌های تکنولوژی چینی انجام می‌شود و تنش‌های جنگ تکنولوژی بین آمریکا و چین را به شدت افزایش خواهد داد.

در همین زمان شرکت سمیک طی بیانیه‌ای با رد اتهامات دولت آمریکا برای ارتباط این شرکت با ارتش چین اعلام کرد کاملاً از این اقدام شوکه شده است.

پس از تحریم هوآوی توسط آمریکا و به مشکل افتادن این شرکت برای تأمین تراشه‌های تلفن‌های همراه خود، سمیک به عنوان یک بازیگر کلیدی در تلاش چین برای تولید تراشه کامپیوتری در نظر گرفته می‌شود.

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