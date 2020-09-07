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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۲۹

تولید باتری خودرو الکتریکی توسط غول نفتی توتال و پژوسیتروئن

تولید باتری خودرو الکتریکی توسط غول نفتی توتال و پژوسیتروئن

غول انرژی فرانسه، توتال، به سرمایه‌گذاری در انرژی پاک ادامه می‌دهد. این شرکت طی شراکتی ۶ میلیارد دلاری با گروه خودروسازان پی‌اس‌ای (پژو-سیتروئن) برای خودروهای الکتریکی باتری تولید خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، غول انرژی فرانسه، توتال، به سرمایه‌گذاری در انرژی پاک ادامه می‌دهد. این شرکت طی شراکتی ۶ میلیارد دلاری با گروه خودروسازان پی‌اس‌ای (پژو-سیتروئن) برای خودروهای الکتریکی باتری تولید خواهد کرد.

توتال از طریق زیرمجموعه خود، شرکت سافت، با صنعتی سازی و تحقیق و توسعه در این پروژه مشارکت خواهد داشت، در حالی که پی‌اس‌ای هم تخصص‌های خود در زمینه تولید خودرو را به اشتراک خواهد گذاشت.

در این راستا یک مرکز تحقیق و توسعه (آر اند دی) در شهر بوردکس فرانسه و یک کارخانه اولیه در شهر نرساک کار خود را برای ساخت باتری‌های لیتیوم-یونی با عملکرد بالا آغاز کردند. این شرکت‌ها در نظر دارند در پایان فاز آر اند دی در ۲ اَبَرکارخانه در اروپا تولید انبوه خود را آغاز کنند. یکی از این کارخانه‌ها در دورین فرانسه خواهد بود و دیگری در کایزرسلاترن آلمان برپا خواهد شد.

طبق بیانیه توتال این پروژه مشترک برای تضمین استقلال صنعتی اروپا به تولید باتری خواهد پرداخت. ظرفیت ابتدایی این کارخانه‌ها ۸ گیگاوات ساعت خواهد بود که در نهایت تا سال ۲۰۳۰ این ظرفیت به ۴۸ گیگاوات ساعت ارتقا خواهد یافت.

کد مطلب 5016722

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