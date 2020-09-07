تولید باتری خودرو الکتریکی توسط غول نفتی توتال و پژوسیتروئن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، غول انرژی فرانسه، توتال، به سرمایه‌گذاری در انرژی پاک ادامه می‌دهد. این شرکت طی شراکتی ۶ میلیارد دلاری با گروه خودروسازان پی‌اس‌ای (پژو-سیتروئن) برای خودروهای الکتریکی باتری تولید خواهد کرد.

توتال از طریق زیرمجموعه خود، شرکت سافت، با صنعتی سازی و تحقیق و توسعه در این پروژه مشارکت خواهد داشت، در حالی که پی‌اس‌ای هم تخصص‌های خود در زمینه تولید خودرو را به اشتراک خواهد گذاشت.

در این راستا یک مرکز تحقیق و توسعه (آر اند دی) در شهر بوردکس فرانسه و یک کارخانه اولیه در شهر نرساک کار خود را برای ساخت باتری‌های لیتیوم-یونی با عملکرد بالا آغاز کردند. این شرکت‌ها در نظر دارند در پایان فاز آر اند دی در ۲ اَبَرکارخانه در اروپا تولید انبوه خود را آغاز کنند. یکی از این کارخانه‌ها در دورین فرانسه خواهد بود و دیگری در کایزرسلاترن آلمان برپا خواهد شد.

طبق بیانیه توتال این پروژه مشترک برای تضمین استقلال صنعتی اروپا به تولید باتری خواهد پرداخت. ظرفیت ابتدایی این کارخانه‌ها ۸ گیگاوات ساعت خواهد بود که در نهایت تا سال ۲۰۳۰ این ظرفیت به ۴۸ گیگاوات ساعت ارتقا خواهد یافت.