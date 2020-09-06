به گزارش خبرگزاری مهر، علی آشتاب در جلسه ستاد توسعه کوهدشت با اشاره به اهمیت و نقش شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار اظهار داشت: هدف از تشکیل تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، مشارکت مردم در برنامه‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت فکری و ایده‌های مردم در توسعه اقتصادی، تجمیع سرمایه‌های مردمی و بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های بزرگ اقتصادی است.

وی با بیان اینکه نیم درصد جمعیت شهرستان می‌بایست عضو این تعاونی شوند، افزود: انجام فعالیت‌های عمران توسعه و آبادانی شهرها و روستاها، آبادانی بافت‌های فرسوده و انجام فعالیت‌های مختلف اقتصادی از جمله وظایف این تعاونی‌ها است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه به بیان حمایت دولت از جمله مشوق‌های بیمه‌ای، یارانه دستمزد و طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی پرداخت و عنوان کرد: در زمینه اشتغال روستایی در شهرستان کوهدشت تاکنون تعداد ۱۱۲ طرح اقتصادی با اشتغال ۲۵۸ نفر و تسهیلاتی به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان توسط بانک‌های عامل پرداخت شده‌اند.

آشتاب با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور نیز گفت: تاکنون در شهرستان کوهدشت ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان تسهیلات به طرح‌های آسیب دیده از کرونا با اشتغال ۵۶۵ نفر پرداخت شده است.