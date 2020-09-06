پیگیری برای احداث گاوداری ۱۰ هزار راسی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حسنی مقدم در جلسه مکان یابی و جانمایی احداث گاوداری ۱۰ هزار راسی در لرستان، گفت اگر بخواهیم با روال گذشته و با تکیه بر اعتبارات دولتی به فکر توسعه استان باشیم توسعه بخش کشاورزی به سختی انجام خواهد شد.

وی، افزود: باید به دنبال جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و هلدینگ‌های بزرگ که اهلیت دارند باشیم در این راستا اولویت با هم استانی‌های داخل استان، خارج از استان، خارج از کشور و سایر هموطنان خواهد بود که بیایند و در یکی از بهترین نقاط جهان یعنی استان لرستان سرمایه گذاری کرده و راه توسعه استان را هموار کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه در چار چوب قانون و با تعامل زمینه را برای حضور ده‌ها سرمایه‌گذار در بخش کشاورزی فراهم می‌کنیم، افزود: در مسیر سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاورزی استان با اهمال‌کاری کسی مماشات نخواهم کرد و چنانچه بخواهد سنگ اندازی کند مانع خواهم شد.

حسین مقدم، گفت کارخانه شیر لرستان روزانه توان فرآوری ۲۷٠ تن شیر را دارد ولی از این سرمایه عظیم با توان تولید بالا به علت عدم تأمین شیر کافی استفاده نمی‌شود، لذا احداث گاوداری‌های با ظرفیت، توان تولید بالا از ضروریات توسعه استان است.

وی افزود: شهرستان‌های خرم‌آباد، دورود و چگنی پیشنهادات خود را در خصوص مکان یابی، تهیه زمین و جانمایی به منظور احداث گاوداری ۱۰ هزار رأسی ارائه کنند.

