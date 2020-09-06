ترددهای مسافران مترو در آغاز سال تحصیلی قابل قیاس با گذشته نیست

فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آماری مسافران مترو در روز آغاز سال تحصیلی جدید نسبت به سال گذشته گفت: نمی‌توانیم آمار مسافران امسال را نسبت به سال گذشته مقایسه کنیم چون امسال در شرایط کرونایی قرار داریم و آمار کلی مسافران مترو نسبت به گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آمار مسافران دیروز مترو که مصادف با روز اول سال تحصیلی جدید بود، نسبت به روزهای گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته بود، ابراز داشت: این افزایش آمار علاوه بر آغاز سال تحصیلی جدید می‌تواند به علت پایان تعطیلات رسمی و آغاز به کار جدی اصناف مختلف باشد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران افزود: البته در برخی از روزها آمار مسافران مترو به ۹ هزار نفر هم رسیده است، اما این آمار از مجموع آمار سالیانه گذشته کمتر بوده است.

نوبخت با تاکید بر اینکه تعداد سر فاصله حرکت خطوط مترو در حال حاضر نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت: سعی می‌کنیم با توجه به شیوع کرونا برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی سرفاصله حرکت‌های مترو را نسبت به گذشته افزایش دهیم.