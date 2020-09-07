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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۰۰

رئیس اداره صمت جهرم خبرداد:

برخورد با توزیع کنندگان ماسک‌ خارجی قاچاق در جهرم

برخورد با توزیع کنندگان ماسک‌ خارجی قاچاق در جهرم

جهرم - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم گفت: با توزیع کنندگان ماسک‌های خارجی قاچاق (چینی) در جهرم برخورد خواهد شد.

بهنام اتحاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در جهرم اظهار داشت: تولید روزانه ۵۰ هزار عدد ماسک در جهرم حقیقت دارد و قابل اثبات است مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اگر نیاز به ماسک برای توزیع در داروخانه‌ها دارد اعلام کند تا در اختیارشان قرار دهیم.

وی با بیان این اینکه مسئولین در بیان مسائل جانب انصاف را رعایت کنند، گفت: تا امروز هیچ گونه سهمیه ماسک با قیمت مصوب دولتی در اختیار جهرم و حتی استان فارس قرار نگرفته است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم ادامه داد: کارگاه‌های مختلفی در جهرم در حال تولید ماسک هستند و روزانه توان تولید ۷۰ هزار عدد ماسک سه لایه در جهرم وجود دارد.

اتحاد با اشاره به اینکه یک تفاهم نامه میان وزارت صمت و بسیج اصناف کشور برای تأمین پارچه تولید ماسک منعقد شده است، بیان کرد: به همین منظور واحدهای کارگاهی تولید ماسک در جهرم در صورت نیاز به پارچه می‌توانند با مراجعه به بسیج اصناف شهرستان، پارچه مورد نیاز برای تولید ماسک را با قیمت پایین (مصوب) دریافت کنند.

وی تاکید کرد: با توزیع کنندگان ماسک‌های خارجی قاچاق (چینی) در جهرم برخورد می‌شود و ضمن جمع‌آوری آن ماسک‌ها، پرونده آنان به مراجع قضائی ارسال خواهد شد.

اتحاد در پایان از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره ۱۲۴ گزارش دهند.

کد مطلب 5016862

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    نظرات

    • reza IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
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      متاسفانه برخی مغازه دارها در شهرستان جهرم که ترازوی دیجیتالی دارند کم فروشی میکنند جلو چشم مشتری مثلا یک کیلو یا دو کیلو نشان می دهد ولی دروغ میگویند به خصوص آجیل فروشها در محله مصلی.
    • مجید IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
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      با کم فروشی مغازه دارهای جهرم مبارزه کنید به خصوص آجیل فروشهای در محله مصلی. که قدیمی هستند.در ترازوی دیجیتالیشان تقلب کاری میکنند.وظیفه اداره صنعت و معدن و تجارت هست که برخورد شدید کند.
    • reza IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      0 0
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      چرا این آجیل فروش قیمت کیلو 50000 تومانی را 55000 توان میدهد. پیگیری کنید.
    • عباس IR ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
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      کارمند بازرگانی به جای اینکه قیمتها را کنترل کند خودش فکر این هست که مغازه دارها ارزان بهش بدهند. این هم وضع مردم با اداره صنعت و معدن و تجارت.گلابی تو میدان میخرند هشت الی ده تومان مغازدارها میدهند بیست تومان یا بیست و سه تومان. سیر تو میدان بیست تومان هست مغازه دار بالای سی تومان میدهد. تعطیله.

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