برخورد با توزیع کنندگان ماسک‌ خارجی قاچاق در جهرم

بهنام اتحاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در جهرم اظهار داشت: تولید روزانه ۵۰ هزار عدد ماسک در جهرم حقیقت دارد و قابل اثبات است مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اگر نیاز به ماسک برای توزیع در داروخانه‌ها دارد اعلام کند تا در اختیارشان قرار دهیم.

وی با بیان این اینکه مسئولین در بیان مسائل جانب انصاف را رعایت کنند، گفت: تا امروز هیچ گونه سهمیه ماسک با قیمت مصوب دولتی در اختیار جهرم و حتی استان فارس قرار نگرفته است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم ادامه داد: کارگاه‌های مختلفی در جهرم در حال تولید ماسک هستند و روزانه توان تولید ۷۰ هزار عدد ماسک سه لایه در جهرم وجود دارد.

اتحاد با اشاره به اینکه یک تفاهم نامه میان وزارت صمت و بسیج اصناف کشور برای تأمین پارچه تولید ماسک منعقد شده است، بیان کرد: به همین منظور واحدهای کارگاهی تولید ماسک در جهرم در صورت نیاز به پارچه می‌توانند با مراجعه به بسیج اصناف شهرستان، پارچه مورد نیاز برای تولید ماسک را با قیمت پایین (مصوب) دریافت کنند.

وی تاکید کرد: با توزیع کنندگان ماسک‌های خارجی قاچاق (چینی) در جهرم برخورد می‌شود و ضمن جمع‌آوری آن ماسک‌ها، پرونده آنان به مراجع قضائی ارسال خواهد شد.

اتحاد در پایان از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره ۱۲۴ گزارش دهند.