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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۱۷

بازیکن سابق تیم ملی پرتغال:

طارمی می‌تواند در پورتو بیش از ۳۰ گل به ثمر برساند

طارمی می‌تواند در پورتو بیش از ۳۰ گل به ثمر برساند

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال پرتغال گفت: به نظرم مهدی طارمی می‌تواند در تیم پورتو بیش از ۳۰ گل به ثمر برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، «پائولو فوتری» بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال پرتغال در پاسخ به این سئوال که آیا مهدی طارمی می تواند در پورتو ۳۰ گل به ثمر برساند، گفت: اگر طارمی در ترکیب اصلی پورتو به میدان برود، قطعا شانس بیشتری برای گلزنی نسبت به دوران حضورش در تیم ریوآوه خواهد داشت.

فوتری که سابقه بازی در بنفیکا، پورتو، اسپورتینگ لیسبون پرتغال و میلان ایتالیا را هم دارد، ادامه داد: باتوجه به اینکه طارمی در ریوآوه در مجموع ۲۱ گل به ثمر رساند (۱۸ گل در لیگ پرتغال) پاسخ من به این سئوال مثبت خواهد بود یعنی طارمی حتی می تواند بیش از ۳۰ گل در تمام رقابت ها با تیم پورتو به ثمر برساند. 

کد مطلب 5016869

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