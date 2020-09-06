دادستان کرج هشدار داد/برخورد با تخریبگران انتخاباتی در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی در «نشست شورای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی استان البرز» که در آستانه انتخابات میان دورهای مجلس در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد برگزار شد، با ابراز امیدواری به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو، اظهار کرد: مردم انقلابی استان در انتخاباتهای متعدد با متانت و همدلی انتخابات پرشوری را رقم زدهاند که پیشبینی میشود در انتخابات میان دورهای پیش رو نیز مشارکت قابل قبولی داشته باشیم تا از بین دو نامزد راه یافته به مرحله دوم، دومین منتخب حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی برگزیده شود.
تخصیص دو شعبه در کرج برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
وی در ادامه به تبیین اقدامات دادستانی به منظور برگزاری انتخابات میاندورهای اشاره کرد و گفت: به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای احتمالی، شعب اول و بیست و دوم بازپرسی به این منظور اختصاص یافته و فعالیت خود را آغاز کردهاند که تاکنون دو پرونده به این شعب ارجاع شده است.
مددی از رصد دقیق فضای مجازی خبر داد و متذکر شد: متأسفانه در این فضا عدهای مزدور فعال شدهاند و با گرفتن مبالغی، له یا علیه نامزدها قلم زده و فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد: به منظور مقابله با این فضا از دستگاههای امنیتی و انتظامی خواسته شده است با دعوت از مدیران کانالها و گروهها، وظایف قانونی را متذکر شوند و نسبت به عواقب قانونی ادامه فعالیت تخریبی هشدار دهند؛ دادستانی در صورت ادامه روند فعلی نسبت به تشکیل پرونده برای مدیران کانالها و گروهها و تعطیلی کانالها اقدام خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به برگزاری جلسه توجیهی با دو نامزد راه یافته به انتخابات میان دورهای، گفت: در این نشست به منظور پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، وظایف قانونی نامزدها و چارچوب فعالیتها توضیح داده شده تا با رعایت موازین قانونی و خطوط قرمز استانی نسبت به تبلیغ اقدام کنند در غیر این صورت نسبت به تشکیل پرونده و برخورد قضائی اقدام خواهد شد.
مددی از استقرار نمایندگان ویژه دادستانی در برخی شعب که اطلاعاتی در خصوص احتمال خرید و فروش رأی در آنها دریافت شده خبر داد و متذکر شد: با توجه به اختصاص شعب ویژه و تقویت نظارتها، قطعاً با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.
مددی در پایان از شهرداران و اعضای شورای شهر و روستاها شهرهایی که انتخابات برگزار خواهد شد خواست از هرگونه استفاده از امکانات عمومی برای تبلیغ یا تخریب نامزدها خودداری کنند و تاکید کرد: بدین منظور در مکاتبات، هشدارهای لازم داده شده است.
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