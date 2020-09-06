تحصیل ۱۱هزار دانشجو در دانشگاه کردستان/۴دانشکده جدید احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت صادقی ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: هفت هزار و ۸۰۰ دانشجو در ۵۶ رشته کارشناسی، سه هزار دانشجو در ۱۱۶ رشته کارشناسی ارشد و ۴۷۰ دانشجو در ۳۵ رشته دکترا مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۴۸۹ دانشجو خارجی هستند.

وی افزود: دانشگاه کردستان به عنوان دانشگاه مادر استان و به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی کردستان خود را موظف می‌داند که با ارتقای کمیت و کیفیت فعالیت‌های خود در راستای تربیت دانشجویان اقدام کند.

رئیس دانشگاه کردستان ادامه داد: در همین راستا هشت دانشکده در این دانشگاه فعال هستند که یکی از آنها در بیجار است و چهار دانشکده دیگر در شهرهای قروه، سقز، سنندج و مریوان در دست احداث هستند که امیدواریم طی امسال و سال آینده آماده بهره برداری شوند.

صادقی یادآور شد: در پنج محور آموزش، پژوهش، فناوری و تجاری سازی دانش، مسئولیت اجتماعی و ارتقای وجه بین‌المللی دانشگاه برنامه و فعالیت‌های سالانه تدوین شده و در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: خوشبختانه با ارتقای کمیت و کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی توانسته‌ایم جایگاه دانشگاه کردستان را در وجهه بین‌المللی به رتبه بالاتری برسانیم به طوری که در جدیدترین رتبه‌بندی کلی دانشگاه‌های جهان در رنکینگ تایمز در سال ۲۰۲۱ با ۲۰۰ پله صعود در جایگاه ۶۰۱ تا ۸۰۰ قرار گرفته‌ایم.

رئیس دانشگاه کردستان گفت: بهبود جایگاه دانشگاه کردستان حاصل ارتقای سطح فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، میزان استنادات و وجهه بین‌المللی دانشگاه در سالیان اخیر است.

صادقی در ادامه سخنان خود به تاسیس مقطع دکتری رشته زبان کردی اشاره کرد و گفت: متاسفانه زیرساخت‌های نیروی انسانی لازم برای تاسیس این مقطع در دانشگاه کردستان فراهم نیست و به دنبال آن هستیم با همکاری وزارت علوم بدون حضور دانشیار این مقطع را راه اندازی کنیم.

وی به ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید برای امسال اشاره کرد و افزود: دو هزار دانشجوی کارشناسی، هزار دانشجوی دوره ارشد و در مقطع دکتری نیز ۷۸ دانشجوی جدید پذیرش می‌شوند که از آبان ماه امسال وارد دانشگاه کردستان می‌شوند.

رئیس دانشگاه کردستان ادامه داد: همچنین در سال تحصیلی جدید هر دانشجویی در هر مقطع تحصیلی اگر درخواست مهمانی در شهر خود را ارائه دهد با توجه به وضعیت کشور در رابطه با ویروس کرونا این درخواست پذیرفته می‌شود.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص سفر سال قبل وزیر علوم به سنندج که در آن قول مساعدت در خصوص تاسیس ۴۰ رشته جدید در مقطع دکتری و افزایش سرانه اعتبارات دانشگاه کردستان داده شده بود، یادآور شد: خوشبختانه برای تاسیس پنج رشته جدید دکترا موافقت شد و با توجه به اینکه از نظر نیروی انسانی و زیرساخت‌های فیزیکی با محدودیت مواجه هستیم این مسئله یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: در بحث سرانه دانشجویی با توجه به تعداد دانشجویان وضعیت مناسب است و می‌توانیم هزینه‌های جاری در این حوزه را تامین کنیم اما اعتبارات دانشگاه کردستان بسیار پایین‌تر از میانگین کشوری است.

رئیس دانشگاه کردستان با بیان اینکه بودجه‌ای که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان به این دانشگاه تخصیص می‌یابد بسیار کمتر از میانگین کشوری است، گفت: در این زمینه در رتبه آخر کشور هستیم و چندین سال نیاز است با نگاه مثبت این عقب ماندگی جبران شود.