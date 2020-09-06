به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از این هفته مدارس دیگر به طور رسمی فعالیت خود را شروع کردند. با اینکه وزیر آموزش و پرورش بر حضوری بودن تحصیل تاکید کرده اما تا اول مهر ماه و زوج و فرد کردن دانش‌آموزان به صورت جدی مدارس فعالیت خودشان را شروع نمی‌کنند. با وجود حضوری بودن مدارس، وزارت آموزش و پرورش همچنان بر استفاده از سامانه شاد برای ارائه بهتر دروس، دریافت تکالیف دانش‌آموزان و ارتباط بهتر بین معلم و دانش‌آموزان در ایام کرونایی تاکید دارد. برنامه‌ای که برای داشتن آن باید یک گوشی هوشمند با اندروید چهار به بالا داشت. امسال دیگر دانش‌آموزان بالاتر از هفت سال برای تحصیل نیازمند اسمارت‌فون شده‌اند و به جای دفتر و کتاب باید برایشان یک گوشی هوشمند هم خرید. آیا راهی وجود دارد که بتوان با هزینه‌ای اندک این کار را کرد؟ بله. خرید گوشی و تبلت دست دوم از دیوار روشی مناسب برای خرید گوشی هوشمند با قیمت ارزان است.

برای خرید گوشی ارزان از دیوار باید ابتدا دسته گوشی موبایل را از دیوار انتخاب و رنج قیمتی مورد نظر را انتخاب کنید. در این محدوده معمولاً گزینه‌های موجود و در دسترسی به شما پیشنهاد می‌شود، اما علاوه بر این هم گوشی‌های شناخته شده‌ای هستند که با جست و جوی نام آنها در پلتفرم دیوار می‌توانید از قیمت دست دوم آن مطلع شوید. در گزارش زیر نگاهی به این گوشی‌های ارزان دست دوم انداخته و برآوردی از رنج قیمتی آن‌ها در این پلتفرم ارائه شده است؛

سامسونگ گلکسی A۰۱

مدل دست اول این گوشی را در حال حاضر می‌توانید با دو میلیون و ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در بازار بخرید. با این حال در دیوار می‌توان با قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یک مدل تمیز آن را هم پیدا کرد که بدون هیچ خط و خش و سالم با همه لوازم جانبی فروشنده آن را به فروش گذاشته باشد. این مدل گوشی از اینترنت ۴G هم پشتیبانی می‌کند. دوربین آن به اندازه‌ای با کیفیت هست که کودک شما از تکالیفش عکس بگیرد و برای معلم خود در سامانه شاد ارسال کند. وزن آن هم ۱۵۰ گرم است که گوشی سبکی محسوب می‌شود و برای کودکان مناسب است.

* حافظه داخلی: ۱۶ گیگابایت

* باتری: ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت

سامسونگ گلکسی نوت ۴

نوت ۴ گوشی گران‌تر اما قدیمی‌تری است. به همین دلیل احتمالاً نسخه‌های بیشتری از آن را در بازار دست دوم پیدا می‌کنید. در حال حاضر مدل دست اول این گوشی در بازار وجود ندارد اما مدل دست دوم آن را معمولاً با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌کنند؛ به این شرط که سالم باشد، حجعبه داشته و دیگر اجزای آن کامل باشد. وزن آن کمی سنگین‌تر از مدل بالا اما نمایشگر آن بزرگ‌تر است.

* حافظه داخلی: ۳۲ گیگابایت

* باتری: ۳۲۲۰ میلی‌آمپر ساعت

گرند پرایم پلاس

به طور کلی سامسونگ‌های قدیمی گزینه‌های متنوعی برای گوشی مورد نظر کودکان دارند. برای مثال گوشی دیگر سامسونگ که سال ۲۰۱۶ عرضه شد و امروز در دیوار با قیمت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود مدل گرند پرایم پلاس است. این مدل یک دوربین هشت مگاپیکسلی دارد که کیفیت قابل قبولی برای یک کودک فراهم می‌کند. همچنین اندروید ۶ روی آن نصب شده است. به خاطر قدیمی بودن سخت‌افزار این گوشی عملکرد خیلی روانی ندارد اما اگر اپلیکیشن زیادی روی آن نصب نباشد با لگ و تأخیر زیادی روبرو نخواهید شد.

* حافظه داخلی: ۸ گیگابایت

* باتری: ۲۶۰۰ میلی‌آمپر ساعت

نوکیا ۲.۲

نوکیا ۲.۲ یک گوشی پایین‌رده با اندروید ۹ است. این گوشی نسبت به مدل‌های معرفی شده قبلی جدیدتر است و در نتیجه لگ و تأخیر کمتری حین کار با آن می‌توان احساس کرد. اگرچه مدل نو آن در بازار حدود سه میلیون تومان است اما دست دوم آن را با قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم می‌توان در دیوار پیدا کرد.

* حافظه داخلی: ۳۲ گیگابایت

* باتری: ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت

هواوی Y۵ lite ۲۰۱۸

این مدل گوشی از ابتدا برای افرادی به بازار آمد که قصد داشتند هزینه زیادی برای خرید تلفن هوشمند صرف نکنند؛ گوشی دو سیم‌کارته که دوربینی ۸ مگاپیکسلی دارد. امروزه با حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود مدل نوی آن را در بازار پیدا کرد اما اگر فردی بخواهد فقط برای دسترسی فرزند خود به شاد یک گوشی ابتدایی تهیه کند، نسخه کارکرده آن را به وفور در دیوار هم می‌تواند پیدا کند. در حال حاضر قیمت این مدل گوشی در دیوار از یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

* حافظه داخلی: ۱۶ گیگابایت

* باتری: ۳۰۲۰ میلی آمپر

سایر گزینه‌ها

با توجه به افزایش نرخ دلار، بازار موبایل که به شدت تحت تأثیر نرخ ارز است با افزایش قیمت مواجه شده است. به همین دلیل برای بسیاری از خانواده‌ها در شرایط اقتصادی امروز خرید یک گوشی هوشمند نو امکان‌پذیر نیست. علاوه بر مدل‌هایی که در بالا ذکر شد با اندکی جستجو در دیوار و کمی مطالعه درباره مدل‌های مختلف گوشی می‌توانید با توجه به بودجه‌ای که دارید از بین ده‌ها گزینه یک گوشی مناسب برای فرزند خود انتخاب کنید. فقط توجه کنید که هر چه گوشی قدیمی‌تر باشد احتمالاً لگ و تأخیر در آن بیشتر خواهد بود. در واقع شما می‌توانید در محدوده قیمتی بین یک تا دو میلیون تومان به جای خرید یک گوشی هوشمند نو بسیار پایین‌رده، موبایل دست دومی با ویژگی‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری بهتر بخرید. این گوشی‌ها می‌توانند شامل گوشی‌های پایین‌رده و میان رده جدیدتر باشند یا گوشی‌های رده بالای قدیمی‌تر.

گزینه دیگری هم وجود دارد و آن خرید تبلت است که انواع مدل دست دوم آن را نیز می‌توانید در دیوار مشاهده کنید. تبلت‌هایی که فاقد درگاه سیم کارت هستند معمولاً قیمت مناسب‌تری دارند و یک مزیت مهم در آنها داشتن نمایشگرهای بزرگ‌تر است که باعث می‌شود مطالعه روی آنها راحت‌تر باشد و چشمان فرزند شما کمتر آسیب ببیند.

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