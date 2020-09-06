لیگ برتر والیبال ۱۵ تیمی شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، باشگاه شهرداری قزوین پس از حذف از لیگ برتر والیبال مردان ایران، اقدامات لازم برای تعهدات مالی خود را انجام داد و درخواست مجدد برای حضور در لیگ برتر مطرح کرد.

این موضوع، امروز (یکشنبه) در نشست مجازی رئیس فدراسیون والیبال با مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری مطرح شد و پس از توافق تمامی باشگاه‌های شرکت کننده، مقرر شد تیم شهرداری قزوین در لیگ برتر سال ۹۹ شرکت کند.

این تصمیم فدراسیون والیبال به دلیل حمایت و استقبال باشگاه‌ها از حضور تیم‌های بیش‌تر در لیگ برتر گرفته شده است.

کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات در نظر دارد در صورت تایید ستاد مقابله با کرونا، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان ایران در سال ۹۹ (جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) را از روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه آغاز کند.

با توجه به ۱۵ تیمی شدن لیگ برتر والیبال مردان، برنامه هفته نخست این رقابت‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.