طرح غربالگری بهداشتی برای ۱۴۴۰نفر از مددجویان استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه تقوی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان از آغاز طرح غربالگری بهداشتی برای یک هزار و ۴۳۵ نفر از مددجویان خبر داد و اظهار داشت: این طرح بااعتبار ۶۴ میلیون تومان آغاز شد.

وی بابیان اینکه ۸۹ میلیون تومان اعتبار نیز برای درمان ۸۳ مددجو کمیته امداد که مبتلابه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج هستند اختصاص‌یافته است، افزود: رفع سوءتغذیه کودکان مددجو از دیگر اقدامات مهمی است که با حمایت‌های این نهاد مردمی انجام می‌شود.

پوشش ۹۸۴ مددجو سمنانی در بیمه تأمین اجتماعی

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۵۱۴ سبد غذایی بین کودکان نیازمند زیر پنج سال توزیع‌شده است، خاطرنشان کرد: برای تهیه و توزیع این سبدها ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

تقوی با تأکید بر اینکه در این مدت یک هزار و ۴۱ خدمت مشاوره و راهنمایی به مددجویان ارائه‌شده است، تصریح کرد: به دلیل شیوع کرونا، دراین‌بین ۹۵۹ مشاوره تلفی صورت پذیرفته است.

وی بابیان اینکه مساعدت به پرداخت فرانشیز ۸۵۶ بیمار بااعتبار ۳۸۰ میلیون تومان از دیگر برنامه‌های این نهاد حامی خانواده بوده است، یادآور شد: ۹۸۴ نفر از مددجویان در قالب بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و بیمه اشتغال مددجویان تحت پوشش در قالب طرح اشتغال قالی‌بافی ساماندهی شدند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان اضافه کرد: در پنج‌ماهه سال جاری ۶۹۰ میلیون تومان در این سرفصل هزینه شده است.