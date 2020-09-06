طرح تربیتی «امین» در شبکه شاد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیان زاده پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ویدئو کنفرانس دبیرخانه ستاد همکاری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مسئولان آغاز سال تحصیلی با توجه به شیوع این ویروس بوده است.

وی به موضوع آموزش‌های مجازی نیز اشاره مرد و افزود: متأسفانه به همین دلیل توجه‌های بیشتر به سمت ایجاد بسترهای مناسب برای آموزش‌های مجازی معطوف شده و تربیت در اولویت بعدی قرار گرفته است.

دبیر کمیته همکاری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا در این دوران تربیت مغفول واقع نشود، گفت: استفاده از ظرفیت‌های روحانیون در حوزه تربیت دانش آموزان و همکاری در این بخش با آموزش پرورش بسیار تأثیرگذار است.

وی با اشاره به اجرای طرح تربیتی امین در شبکه شاد، تصریح کرد: تلاش می‌شود تا نیازهای دانش آموزان در حوزه تربیت دینی در از طریق برطرف شود.

حاجیان زاده با بیان اینکه این طرح در چهار هزار و ۵۰۰ مدرسه در سطح کشور در حال اجرا است، بیان کرد: در این میان آموزش به فرهنگیان برای ارائه آموزش‌های تربیتی به دانش آموزان نیز مهم و حائز اهمیت است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به مدارس علوم و معارف اسلامی بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت این مدارس نیز تأکید کرد و افزود: ظرفیت پذیرش دانش آموزان در این مدارس تنها پنج هزار نفر بوده در حالی که تنها در سال گذشته ۲۵ هزار نفر متقاضیان تحصیل در این مدارس بودند.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش از راه اندازی طرح تربیتی امین در شبکه شاد خبر داد و تصریح کرد: باید تلاش مضاعف داشته باشیم تا نیاز دانش آموزان مبنی بر تربیت دینی را برطرف کنیم.

از حضور روحانیون در مدارس استقبال می‌کنیم

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به شیوع ویروس کرونا و آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد: امیدواریم با کنترل ویروس بتوانیم شاهد حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس باشیم.

محمد رحمتی با اشاره به استقبال آموزش و پرورش از حضور روحانیون در مدارس، افزود: به دنبال ترویج آموزه‌های دینی در سطح مدارس هستیم.