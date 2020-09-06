اراضی موسوم به «باستی هیلز» در کرج از چنگال متصرفین آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل صارمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آزادسازی ۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی شامل ۱۵ مورد ویلا در شهرستان کرج، گفت: این عملیات شامل تخریب بیش از ۴۸ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در روستای «هلجرد» بوده است.

وی گفت: علی رغم کمبود امکانات و نیروی انسانی، این روند در طول سال با جدیت ادامه دارد و گامی برای حفظ قدرت تولید و نیز مبارزه با سودجویان و زمین خواران است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج با بیان این که اراضی کشاورزی بستر تولید غذای شهروندان هستند، افزود: زمین‌های استان البرز به ویژه شهرستان کرج علاوه بر تولید غلات و تأمین میوه و سبزی و صیفی و سایر محصولات، میراث دار باغداری نامدار و نمونه در کشور است که باید در حفظ این اراضی و باغات با قاطعیت کوشا باشیم.

صارمی در ادامه با اشاره به اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی در روستای هلجرد شهرستان کرج، گفت: بر اساس پیگیری‌های مستمر و با حکم مرجع قضائی ۴۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز از قبیل دیوار کشی، بنا، استخر، آلاچیق، انبار، پارکینگ، محوطه سازی و سایر، تخریب و حدود ۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

وی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی وظیفه همگانی است، از شهروندان کرجی خواست ضمن درک اهمیت موضوع حیاتی تأمین غذای مردم، نسبت به عملکرد سودجویان هشیار بوده و از طریق سامانه ۱۳۱ جهاد کشاورزی، کارشناسان زحمت کش جهاد کشاورزی را در حراست و پاسداری از باغات و اراضی زراعی که سرمایه‌های تجدید ناپذیر ملی هستند همراهی کنند.