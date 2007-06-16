کوتاه از ورزش خراسان جنوبی

- به گزارش خبرنگار مهر، تیم بزرگسالان خراسان جنوبی جهت شرکت در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور به آذربایجان شرقی اعزام شد. این مسابقات امروز و فردا خردادماه سال جاری در تبریز برگزار می شود و احسان گرگین، محمد توکلی، بهروز سلطانی، مهدی صالحی و امین گرگین نفرات اعزامی استان را تشکیل می دهند.





- هفته چهارم مسابقات فوتبال جام انرژی هسته ای با انجام دو دیدار در بخش مود پیگیری شد. در این مسابقات که با همکاری حوزه مقاومت مالک اشتر مود و به میزبانی پایگاه مقاومت رسول اکرم روستای چشمه رج برگزار شد تیم شورای اسلامی روستای چشمه رج پس از تساوی یک بر یک در وقت معمول در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 3 تیم پایگاه مقاومت حاجی آباد را مغلوب کرد. در بازی دیگر نیز تیم پایگاه مقاومت شهید شریفی پناه مود و تیم امام جعفر صادق ع به مصاف هم رفتند که بازی در وقت معمول با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی تیم امام جعفر صادق با نتیجه 4 بر یک به پیروزی رسید.