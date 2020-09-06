مشارکت کمیته امداد ایلام برای تکمیل ۵ پروژه محرومیت زدایی

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی دستگاه‌های مشارکت کننده در این پروژه‌های عمرانی و خدمت رسانی بیان کرد: این پروژه هابا محوریت معاونت توسعه روستایی دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری و با مشارکت کمیته امداد کشور، استانداری ایلام، جهاد کشاورزی، پایانه‌ها و امور حمل و نقل و بنیاد مسکن تا پایان امسال تکمیل خواهند شد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل تکمیل ایستگاه پمپاژ زید و تلخاب شهرستان بدره، تکمیل پل جزمان شهرستان هلیلان، اجرای طرح هادی روستاهای هلیلان، راهسازی روستای ورمله هلیلان و تکمیل ایستگاه پمپاژ کهره -داجیوند شهرستان هلیلان خواهد بود.

مدیرکل امداد استان ایلام تصریح کرد: این نهاد برای این پروژه‌ها هشت میلیارد تومان اختصاص داده و تا پایان امسال به تعهدات خود در تکمیل این پروژه‌ها عمل خواهد کرد.

موسی نژاد تصریح کرد: از آنجایی که هلیلان یکی از مناطق با ضریب محرومیت بالا در استان ایلام است کمیته امداد علاوه بر پروژه‌های ذکر شده در زمینه ساخت و بهسازی مسکن نیازمندان، ایجاد اشتغال، تهیه کالاهای اساسی برای خانواده‌ها و موارد دیگر پروژه‌های متعددی را در شهرستان هلیلان در حال اجراء دارد.