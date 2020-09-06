وزیر نیرو امروز به یزد سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نیرو عصر یکشنبه به منظور افتتاح پروژههای صنعت آب و برق و شرکت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی یزد راهی این استان یزد خواهد شد.
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد، گزارشی از وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژههای مصوب اقتصاد مقاومتی سال ۹۹ و مسائل و چالشهای تحقق جهش تولید در استان یزد ارائه میشود.
بررسی راهکارهای بهره مندی استان یزد از ظرفیت موافقتنامه اتحادیه اوراسیا نیز از برنامههای این جلسه است.
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، آغاز بهره برداری از ۱۳ پروژه بزرگ صنعت برق استان یزد و حضور در نشست خبری از برنامههای سفر وزیر نیرو به استان یزد است که در روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
نظر شما