نماینده وزیر بهداشت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در حکم وزیر بهداشت خطاب به دکتر مصطفی قانعی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی آمده است: «نظام آموزش عالی سلامت کشور در طول دهه‌های گذشته دستاوردهای شگرفی را در تربیت سرمایه‌های انسانی حوزه سلامت حاصل کرده است که این امر مهم در سایه همت و تلاش بی شائبه دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهادهای سیاستگذار به دست آمده است.

در این میان شورای آموزش پزشکی و تخصصی یکی از ارکان اساسی نظام آموزش عالی سلامت و متولی سیاست‌گذاری آموزش پزشکی و تخصصی بالینی در حوزه علوم پزشکی است که نقشی بی‌بدیل در خودکفا کردن کشور در تربیت سرمایه‌های انسانی متخصص در عرصه ارائه خدمات درمانی کشور ایفا کرده است.

این شورا با بهره‌مندی از حضور دست‌اندرکاران توانمند از سراسر کشور وظیفه خطیر ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی در رشته های تخصصی از طریق سیاستگذاری کلان، نظارت بر واحدهای آموزشی و برگزاری آزمون های مرتبط را به عهده دارد.

بدون شک حضور اساتید برجسته ای مانند حضرتعالی که سال ها در زمینه های اجرایی و آموزشی دارای تجربیات ارزشمندی هستید، در این شورا می تواند در استحکام تصمیمات و اتخاذ سیاست های مدبرانه بسیار مؤثر باشد.

لذا پیرو ابلاغ شماره ۱۰۱۴/۱۰۰ تاریخ ۱۰ شهریور ۹۹ و با عنایت به تخصص، تعهد و سوابق برجسته، حضرت عالی را با حفظ سمت به عنوان نماینده وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی منصوب می کنم.

امیدوارم با همکاری سایر اعضاء شورا ، شاهد ارتقاء سطح کیفی آموزش پزشکی در رشته های تخصصی بالینی در کشور باشیم. توفیق روزافزون شما را در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در جهت خدمت به ملت شریف ایران از خداوند متعال مسئلت دارم.»