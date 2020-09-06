آموزش در حوزه های علمیه خواهران ترکیبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم بهجت پور ظهر یکشنبه در مراسم بازگشایی سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا (س) که به صورت مشترک در سالن همایش‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، با اشاره به محدودیت‌هایی که از بهمن ماه به دلیل شیوع کرونا برای مسائل آموزشی به وجود آمده گفت: ما در مرکز مدیریت تلاش کردیم که طلاب از درس و بحث فاصله نگیرند و با همکاری همه اساتید متون به صورت کامل از بستر غیر حضوری تدریس شد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه ۵۰۰ مدرسه علمی تربیتی در کشور سال تحصیلی را آغاز کرده‌اند گفت: با وجود محدودیت‌ها ۶ درصد آمار ثبت نام طلاب نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وی افزود: امسال در سطح دو یک رشته در سطح سه ۱۶ رشته و در سطح چهار پنج رشته تحصیلی ارائه شده است.

حجت الاسلام والمسلمین بهجت پور با اشاره به اجرای آموزش به صورت ترکیبی از راه اندازی سامانه مدرس خبر داد و افزود: تا کنون ۳۰ درصد از طلاب و ۸۵ درصد از اساتید در این سامانه ثبت نام کرده‌اند و برای بخشی از طلاب که امکانات استفاده از آموزش مجازی را ندارد، تمهیدات دیگری صورت گرفته است.

وی در ادامه با تاکید بر شکل‌گیری گروه‌های علمی در مدارس حوزه علمیه خواهران برای کمک به طلاب خواهر گفت: برای ارتقای کیفیت آموزش مقرر شد ظرفیت‌های مرکز مدیریت برای پوشش مناسب تحصیلی و تربیتی و مشاوره‌ای خواهران در سطح کشور سامان پیدا کند و همه بانوان طلبه که می‌خواهند پژوهشی داشته باشند، می‌توانند با این سامانه مشاوره‌ای ارتباط برقرار کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: توهین به پیامبر (ص) تمام شدنی نیست و اینها نشان دادند که آزادی هنگامی که در دست انسانی باشد که درست تربیت نشده به سمت آزادی‌های حیوانی و جنسی و رفتارهای ناشایست اخلاقی کشیده می‌شود و نخستین جایی که زخمی می‌شود جریان دینی است.