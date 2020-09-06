به گزارش خبرنگار مهر، عبداله نادری ظهر یکشنبه در نشست مشترک ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و شورای سلامت این شهرستان از بانیان مساجد، هیئت‌های مذهبی و مردم شهرستان که در ایام عزاداری پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند تقدیر و تشکر کرد.

وی اضافه کرد: برگزاری کنکور سراسری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به نحو مطلوب در سطح شهرستان برگزار شد که از دست اندرکاران تقدیر و تشکر می‌شود.

فرماندار دشتی تصریح کرد: با توجه به بازگشایی مدارس جهت سلامت دانش آموزان نظارت‌ها در مدارس تشدید شود.

وی بیان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با آموزش و پرورش همکاری کنند و اگر مردم اطمینان حاصل کنند که مسائل بهداشتی در مدارس رعایت می‌شود فرزندان خودشان را به مدرسه می‌فرستند.

نادری ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقدام کنند.

وی افزود: پروتکل‌های بهداشتی در صنوف به خوبی رعایت نمی‌شود که انتظار داریم این عزیزان همکاری لازم با مجموعه بهداشت داشته باشند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: در فصل پاییز کار سختی در پیش داریم که می‌طلبد نظارت‌ها بیشتر شود.