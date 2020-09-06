ماهیت جنایتکارانه استعمارگران برای جامعه روشن شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید آیت الله علیرضا عبادی ظهر یکشنبه در جمع دست اندرکاران ستاد مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای هشتم و ۱۷ شهریور ماه ۱۳۵۷ با بیان اینکه داشته های امروز مان را مرهوت ایثار و فداکاری های شهدا هستیم، افزود: بر ما وظیفه است همواره یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داریم.

وی با اشاره به برنامه های استکبار برای نابودی کشورهای اسلامی اظهار کرد: از ۲۰۰ سال گذشته پای استکبار به کشورهای اسلامی باز شده و همواره به غارت و کشتار مشغول بوده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی استعمار برای نابودی مسلمانان تمام گزینه ها را روی میز گذاشته است، گفت: شرایط پیش رو می طلبد مسلمانان در برناما های فرهنگی و سیاسی از خواب غفلت بیدار شوند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه منظور از غرب، فرهنگ و سیاست حاکم بر کشورهای غربی است، افزود: حسن و قبح در تفکر لیبرال معنا نمی داد و سیاست آمریکا هم پایبند به هیچ دین و اصولی نیست.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن بیان کرد: باید برای مظلومیت شهدای هفدهم شهریور و شهیدان رجایی و باهنر خون گریه کنیم.

ماهیت جنایت کارانه استعمار روشن شود

آیت الله عبادی با تاکید بر اینکه باید ماهیت جنایت کارانه استعمارگران برای جامعه روشن شود، افزود: استعمار برای از بین بردن اسلام و مسلمانان طرح های حساب شده و کارشناسی دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: طرح هایی اعم از منکرات، سقط جنین، فحشا، مواد مخدر و غیره از برنامه های استعمار برای از بین بردن مسلمانان است.

وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز افرادی ابله در کشور جنایات دشمنان گرگ صفت را توجیح می کنند، گفت: یک نشریه فرانسوی به قرآن و پیامبر اکرم (ص) اهانت می کند و امانوئل مکرون در واکنش به این امر، آن را مصداق «آزادی بیان» خوانده است.

آیت الله عبادی بیان کرد: مردم فرانسه بیش از یک سال به منظور اعتراض به میدان می آیند اما دولت نه تنها حرف شان را نشنیده می گیرد بلکه دستگیر و زندانی می شوند.

وی آمریکا را شیطان بزرگ دانست و افزود: در هشت سال دفاع مقدس کشورهای اروپایی و آمریکایی صدام را علیه ایران برای جنگ حمایت کردند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر نسبت به جنایت های استعمارگران بی تفاوت باشیم، جنایت های بیشتری را شاهد خواهیم بود، افزود: نابودی نسل مسلمانان از اهداف مهم عوامل استعمار است.

نسل جوان بازیچه بیگانه نشود

آیت الله عبادی با اشاره به هشتگ «اعدام نکنید» در فضای مجازی، گفت: رسانه های غربی در حالی این موضوع را مطرح می کنند و از یک قاتل در ایران حمایت می کنند، که در خیابان های آمریکا با ماشین از روی مردم عبور می کنند و صدای هیچ کسی درنمی آید.

وی بیان کرد: باید راهکاری به صورت تخصصی به جامعه مسلمانان و نسل آینده برسد که بازیچه بیگانه نشوند چراکه این دزدهای بین المللی به هیچ چیز رحم نمی کنند.

آیت الله عبادی تاکید کرد: باید به لحاظ فرهنگی جامعه اسلامی و بشریت را نسبت به استعمارگران و اهداف شوم آنان بیدار کرد.

آیت الله عبادی سرمایه داران که دنیا را بلعیده اند، قانون و اجرای دولت های غربی را برعهده دارند، افزود: دنیا هرگز با این تفکر، رنگ آرامشی به خود نخواهد دید و بی نیاز نخواهد شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: امروز عدالت جز از طریق اسلام ناب و پیروری از اهل بیت پیامبر اکرم(ص) امکان ندارد.