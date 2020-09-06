خوزستان طولانی ترین پیک کرونا را تجربه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با شبکه خبر، گفت: استان خوزستان در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ خیز ضعیفی را نسبت به سایر استان‌ها تجربه کرد، اما از اوایل اردیبهشت شیب صعودی شدید در اغلب شهرستان‌ها را شاهد بود، به طوری که تعداد ابتلا و بستری در این استان در اواخر خرداد به بیشترین میزان خود از زمان شیوع بیماری رسید.

وی افزود: متاسفانه استان خوزستان طولانی‌ترین پیک بیماری را در بین استان‌ها تجربه کرد و در ادامه با همکاری مردم، تلاش شبانه روزی کادر بهداشت و درمان و حمایت ستاد کرونا استانی، از نیمه اول تیر ۹۹ شاهد روند کاهشی در موارد ابتلا و بستری روزانه در این استان بودیم اما متاسفانه طی هفته‌های گذشته تا حدی از شدت این روند کاهشی کاسته شده است به طوری که اکنون سه شهرستان این استان در وضعیت قرمز و سه شهرستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند.

لاری ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، میانگین استفاده از ماسک توسط مردم خوزستان در اماکن عمومی ۵۰ درصد است که به صورتی واضح از میانگین کشوری کمتر است. بیشترین رعایت پروتکل‌ها مربوط به ادارات و بانک‌ها با ۸۵ و ۸۶ درصد و کمترین میزان مربوط به پاساژها با ۴۰ درصد است.

سخنگوی وزارت بهداشت به ۶۰۰۰ مورد بازرسی از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی استان خوزستان اشاره کرد و گفت: ۱۶۸ واحد متخلف در رعایت پروتکل‌ها به مراجع قضائی معرفی و ۴۰ مورد آنها پلمب شدند.

وی افزود: امیدواریم با رعایت موارد بهداشتی شاهد خروج شهرستان‌های استان خوزستان از وضعیت قرمز و هشدار باشیم. فراموش نکنیم عادی انگاری و سهل انگاری در رعایت پروتکل‌ها زمینه عود مجدد بیماری را در استان فراهم می‌کند.