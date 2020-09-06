راه های روستایی مازندران ایمن سازی می شود

حسن جهانیان در گفتگو با خبرنگار مهراز اجرای عملیات گسترده خط کشی در سطح محورهای روستایی این استان خبر داد و عنوان کرد: در هفته گذشته تا به امروز بیش از ۱۰۰ کیلومتر عملیات خط کشی در محورهای روستایی مازندران صورت پذیرفت.

وی افزود: مازندران با توجه به نوع اقلیم و شرایط توپوگرافی وبه تبع تنوع فرآورده‌های کشاورزی، مسئله راه‌های مناسب روستایی به منظور حمل ونقل هرچه سریع‌تر، آسان‌تر و در عین حال ارزان‌ترین فرآورده‌ها به بازار مصرف یکی از اصلی ترین دغدغه‌های ذهنی مسئولان استان و این اداره کل است.

وی ادامه داد: راه روستایی ایمن و مناسب باعث بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان شده و تمایل آنها را به زندگی در روستا افزایش می‌دهد.

جهانیان به اقدامات ایمن سازی این اداره کل در راه‌های روستایی استان در قالب اجرای خط کشی اشاره و تصریح کرد: خط کشی راه‌ها از مقرون به صرفه ترین نوع علائم ایمنی محسوب شده که مستقیماً در دید راننده قرار گرفته و با وی یک حس نزدیک و متقابل برقرار می‌نمایند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران یکی از اهداف اجرای خط کشی در سطح محورها را تعیین محدودیت‌های حرکت برای هریک از کاربران عنوان و خاطرنشان کرد: محورهای روستایی شهرستان‌های بابل، قائمشهر و سوادکوه از جمله محورهایی هستند که عملیات خط کشی در آنها صورت پذیرفت.

گفتنی است: استان مازندران دارای هفت هزار و ۸۹۸ کیلومتر راه روستایی است.