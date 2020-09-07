به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین برنامه زنده گفتمان هنر و معماری در اینستاگرام با محوریت بررسی آثار هوشنگ مرادی کرمانی با سخنرانی شهرام اقبال‌زاده روز چهارشنبه 19 شهریور برگزار می‌شود.

این نویسنده و مترجم پیش از این نیز در یادداشتی با پرداختن به کتاب "طبیعت از منظر بوم‌شناسی در شاعرانگی" اثر نصرت‌الله صفائیان، درباره ادبیات، محیط زیست و معماری همخوان با اقلیم نوشته بود: این روزها گویی مادر طبیعت با ویروس کرونا دارد به بشریت و پیش از همه و بیش از همه، به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و سرمایه‌داران استثمارگر زیاده‌خواه و سیاسیون زورگو و جنگ‌افروز پیامی می‌دهد تا آنها را گوشمالی دهد؛ کرونا این نکته اساسی را گوشزد می‌کند: با مام طبیعت و با یکدیگر مهربان باشید!

ادبیات باید بتواند دست در دست پژوهشگران محیط زیست و بوم‌شناسان، با نگاهی بین رشته‌ای، به گرهگاه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بپردازد و با روایتی ژرف‌کاوانه به روایت لایه‌های پنهان در اعماق جامعه و طبیعت در حال نابودی، با نگاهی سونوگرافیک، غده‌ها و نودهای میلیاردی سرطانی را پیش چشم ما بگذارد...

اقبال‌زاده در بخش دیگری از این یادداشت با معرفی کتاب "موجود عجیب در کنار رود" اثر ایمی سارینگ کینگ تاکید می‌کند: کودکان امروز در دنیایی بزرگ می‌شوند که با چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است. آنها باید در یافتن راه حل برای این چالش‌ها همراه شوند… همهٔ اینها - و بیش از اینها را - خانم ایمی سارینگ کینگ به دور از احساساتی‌گری و شعارزدگی و سیاست‌زدگی در روایتی شیرین و بیانی دلنشین در چارچوب زندگی خانوادگی و روزمرهٔ یک نوجوان روستایی در ساختار ادبی و پیرنگی منسجم به پیش می‌برد. چنین پدیده‌هایی به صورت روزانه در پیش چشم ما هم می‌گذرد، اما فقط چشمی تیزبین، تخیلی سرشار و قلمی توانا و ذهنی پربار و نویسنده‌ای روایت‌شناس می‌تواند در چنین روایت زیست‌محیطی، با به‌تصویر کشیدن ایستادگی دانش‌آموزی روستایی در برابر مصرف‌زدگی بچه شهری‌ها و بزرگسالان عادت‌زده، کامکارانه عمل کند...

شهرام اقبال‌زاده ساعت ١۶ روز چهارشنبه ١٩ شهریور در صفحه انجمن مفاخر معماری ایران درباره تأثیر اقلیم و معماری بومی بر آثار هوشنگ مرادی کرمانی به صورت زنده سخن خواهد گفت.