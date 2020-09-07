دو مجموعه جدید از «پسران هاردی» چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «در جست‌وجوی گنج پنهان» و «دوستان گمشده» چهارمین و پنجمین عنوان از مجموعه پر رمز و راز و پلیسی «پسران هاردی» نوشته فرانکلین دیکسون است که از سوی انتشارات محراب قلم برای نوجوانان علاقه‌مند به ژانر کارآگاهی و پلیسی منتشر شده است.

نخستین جلد این مجموعه با عنوان «راز گنجینه برج» با ترجمه رعنا کامیار به همراه یازدهمین جلد این مجموعه با عنوان «ساعت مرگ» با ترجمه پروین علی‌پور در سال ۱۳۹۷ از سوی انتشارات محراب قلم منتشر شدند و اینک پس از گذشت حدود دو سال دو جلد دیگر از این مجموعه منتشر شده است.

مجموعه «پسران هاردی» از پرفروش‌ترین مجموعه‌های پلیسی برای نوجوانان است که با نام مستعار فرانکلین دبلیو. دیکسون، به عنوان نویسنده منتشر شده است. خالق اصلی این عنوان چارلزلسلی مک فارلین (۱۹۰۲-۱۹۷۷) است که تعداد زیادی از عنوان‌های این مجموعه را نوشته است. ۳۸ عنوان اول این مجموعه بعدها ازسوی هریت اس. آدامز بازنویسی و تغییراتی در آن‌ها داده شده است.

فرانکلین دیکسون در این مجموعه داستان دو پسر نوجوان به نام‌های فرانک و جو هاردی، پسران کارآگاه معروف، فنتون هاردی، را بیان می‌کند که ناخواسته درگیر ماجرایی می‌شوند که آن‌ها را وارد دنیای کارآگاهی می‌کند. به تدریج علاقه زیادی به کشف رازها و معماها پیدا می‌کنند و سعی می‌کنند با کمک پدرشان سر از رازهایی که پیش رویشان قرار می‌گیرد، دربیاورند.

«دوستان گمشده» چهارمین عنوان از این مجموعه است، که با ترجمه طاهره بهادران در ۲۰۸ صفحه منتشر شده است. در این جلد، چت و بیف، دوستان برادران هاردی، در سفری دریایی با قایق ناپدید شده‌اند. فرانک و جو هاردی به دنبال آن‌ها می‌روند و پس از جست‌وجویی پرماجرا درمی‌یابند که دوستانشان به اسارت گروهی از دزدان درآمده‌اند. داستان این کتاب در ۱۹ فصل کوتاه به هم پیوسته روایت شده و کوتاهی فصل‌ها و نحوه شروع شدن هرفصل سبب می‌شود مخاطب نوجوان از خواندن کتاب خسته نشود و با علاقه بیشتری داستان را دنبال کند.

«در جست‌وجوی گنج پنهان» پنجمین عنوان از این مجموعه است، که با ترجمه پروین جلوه‌نژاد در ۱۷۶ صفحه منتشر شده است. در این جلد، فرانک و جو هاردی، پسران کارآگاه مشهور، باید در غیاب پدرشان با یک باند تبهکار روبه‌رو شوند. این‌بار کولاک و سرما و گردنه‌های پرخطر کوه سنگی نیز دست به دست تبهکاران داده‌اند تا راز گنج پنهان همچنان ناگفته بماند. داستان یان کتاب در ۲۰ فصل کوتاه به هم پیوسته با عناوینی مانند خطر در مه، دعوت مشکوک، به سوی خطر، هشدار سرخ، نور آبی عجیب، موسیقی ارواح، درگیری روی بام، ارواح چاه، دیلم، مسیر مالرو و … روایت شده است.

انتشارات محراب قلم «در جست‌وجوی گنج پنهان» را با شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۷ هزار تومان و «دوستان گمشده» را با شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر کرده است.