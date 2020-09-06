طرح تأمین برق رایگان در کمیسیون انرژی بررسی شد

مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی مجلس گفت: این جلسه با حضور مسئولانی از مرکز پژوهش‌ها برای بررسی طرح برق رایگان برگزار شد.

وی بیان کرد: قرار بر این شد که کمیته برق کمیسیون انرژی جلسه‌ای را با مسئولان وزارت نیرو جهت بررسی این موضوع برگزار کنند تا جزئیات محاسبه نحوه مصرف گروه‌های کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین مقرر شد کمیته برق کمیسیون انرژی پس از انجام محاسبات و بررسی‌های خود، گزارشی از این طرح به کمیسیون انرژی ارائه کند تا سپس نظر کمیسیون به صورت رسمی درباره این طرح اعلام شود.

شریعتی بیان کرد: در ادامه جلسه نحوه انتخاب مشاوران کمیسیون انرژی در دستور کار قرار گرفت که حدود ۵۷ نفر توسط اعضای کمیسیون برای انتخاب به عنوان مشاور معرفی شدند و رزومه آنان هم ارائه شده بود.

شریعتی ادامه داد: با توجه به تعداد زیاد افراد معرفی شده قرار شد شاخص‌هایی برای تعیین ۵ نفر مشاور کمیسیون تعیین شود که این شاخص‌ها در سه بخش صلاحیت عمومی، سوابق کاری و سوابق تحصیلی مرتبط خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه کمیسیون انرژی براساس شاخص‌های مذکور این ۵۷ نفر را ارزیابی می‌کند و برای جلسه آینده به صحن کمیسیون ارائه می‌کند و در نهایت اعضای کمیسیون از بین آنان ۱۰ نفر را انتخاب می‌کنند و آن ۱۰ نفر هم طبق دستورالعمل اعلامی به هیئت رئیسه مجلس معرفی می‌شوند تا هیئت رئیسه از بین آنان ۵ نفر را به عنوان مشاوران کمیسیون انرژی انتخاب کند.