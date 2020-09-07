حضور تیم شهروند اراک در لیگ برتر والیبال قطعی شد

ابوالفضل یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سی و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران (جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) با حضور ۱۵ تیم از نوزدهم ماه جاری آغاز می‌شود.

وی افزود: در دور رفت مسابقات لیگ برتر والیبال مردان کشور، شهروند اراک، نماینده استان مرکزی در اولین گام در هفته نخست که در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور خواهد شد، به مصاف شهرداری ورامین در این شهر خواهد رفت.

سرپرست هیأت والیبال استان مرکزی خاطرنشان کرد: بر این اساس تیم‌های لیگ برتری در دور مقدماتی در یک گروه مسابقات خود را پیگیری می‌کنند و ۸ تیم برتر به مرحله پلی آف صعود خواهند کرد.

وی ادامه داد: مرحله پلی آف هم در ۳ مرحله به شکل دو برد از ۳ بازی خواهد بود. تا در نهایت ۴ تیم برتر معرفی شوند.

گفتنی است، پیش از این تیم والیبال شهروند اراک به علت عمل نکردن به تعهدات مالی خود از مسابقات کنار گذاشته بود. اما هفته قبل مقرر شد تیم به لیگ برتر بازگردد و در کنار چهارده تیم دیگر در رقابت‌های فصل جاری حضور داشته باشد.

در این رقابت‌ها ۱۵ تیم، شهردار قزوین، آذر باتری ارومیه، پیکان، خاتم اردکان، راه یاب ملل کردستان، سایپا، شهداب یزد، شهرداری ارومیه، شهروند اراک، شهرداری گنبد، شهرداری ورامین، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد مبارکه سپاهان، لبنیات هراز آمل و هورسان رامسر شرکت دارند.